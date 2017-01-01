Президент БК Днепр: Личные амбиции нужно убирать, если работа во благо сборной

Президент БК Днепр считает, что в сборной Украины должно играть больше игроков его команды.

Президент баскетбольного клуба Днепр рассказал, что если бы против Турции играло больше игроков его команды, то победа была бы на стороне сборной Украины.

"Если бы когда наша сборная играла с Турцией, в ее составе был не только Мишула, а и Глебов, Тимофеенко и Вильховецкий, который может взять любого игрока и выключить его, тогда у нас был бы другой результат.

Если бы стартовую пятерку Днепра одели в футболки сборной Украины и дали центровым Кравцова, Фесенко, Пустового, Гладыря, того же Корниенко, нашего воспитанника, то у нас был бы совсем другой рисунок игры. У нас было бы две равные пятерки. Проблема в том, что сильные игроки не играют в сборной. Мы бы эту Турцию даже не заметили.

Я руководителям нынешней Федерации и тренеру говорил, что личные амбиции всегда нужно убирать в сторону, когда речь идет об интересах страны. В таких ситуациях нельзя ходить индюком и строить из себя великого тренера, а нужно не забывать, что ты работаешь во благо результатов сборной Украины", – рассказал президент днепрян программе Спортивная неделя.

Главный тренер сборной Евгений Мурзин назвал основную проблему сборной Украины по баскетболу.