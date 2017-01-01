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Президент БК Днепр: Личные амбиции нужно убирать, если работа во благо сборной

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Президент БК Днепр считает, что в сборной Украины должно играть больше игроков его команды.
Валерий Кондратьев
Валерий Кондратьев
basket-planet.com

Президент баскетбольного клуба Днепр рассказал, что если бы против Турции играло больше игроков его команды, то победа была бы на стороне сборной Украины.

"Если бы когда наша сборная играла с Турцией, в ее составе был не только Мишула, а и Глебов, Тимофеенко и Вильховецкий, который может взять любого игрока и выключить его, тогда у нас был бы другой результат.

Если бы стартовую пятерку Днепра одели в футболки сборной Украины и дали центровым Кравцова, Фесенко, Пустового, Гладыря, того же Корниенко, нашего воспитанника, то у нас был бы совсем другой рисунок игры. У нас было бы две равные пятерки. Проблема в том, что сильные игроки не играют в сборной. Мы бы эту Турцию даже не заметили.

Я руководителям нынешней Федерации и тренеру говорил, что личные амбиции всегда нужно убирать в сторону, когда речь идет об интересах страны. В таких ситуациях нельзя ходить индюком и строить из себя великого тренера, а нужно не забывать, что ты работаешь во благо результатов сборной Украины", – рассказал президент днепрян программе Спортивная неделя.

Главный тренер сборной Евгений Мурзин назвал основную проблему сборной Украины по баскетболу.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу, БК Днепр
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