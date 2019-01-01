НБА: Лейкерс победил Даллас, Торонто минимально проиграл Оклахоме-Сити
Торонто – Оклахома-Сити 97:98 (20:22, 27:25, 33:29, 17:22)
Торонто: Лаури (20 + 6 потерь), Ванвлит (20 + 8 передач), Маккоу (13), Ибака (12 + 14 подборов), Ануноби (6) – старт; Дэвис (11), Буше (9), Бриссетт (4), Холлис-Джефферсон (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 7 подборов), Пол (25 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Бэйзли (12), Адамс (9), Фергюсон (0) – старт; Ноэл (13), Надер (4), Дорт (3), Бертон (0), Херви (0).
Мемфис – Шарлотт 117:104 (31:20, 25:26, 30:29, 31:29)
Мемфис: Брукс (20), Валанчюнас (16 + 9 подборов), Джарен Джексон (14 + 12 подборов), Морэнт (6 + 7 передач), Андерсон (6 + 9 подборов) – старт; Кларк (18), Аллен (15), Хилл (9), Мелтон (7), Джонс (6 + 6 передач), Кончар (0), Кабокло (0).
Шарлотт: Грэм (16 + 10 передач), Вашингтон (16), Бийомбо (10), Розир (9 + 8 передач + 5 потерь), Бриджес (8 + 7 подборов) – старт; Монк (18), Зеллер (14), Марв. Уильямс (6), Эрнангомес (4), Кидд-Гилкрист (2), Коди Мартин (1), Бэйкон (0).
Новый Орлеан – Хьюстон 127:112 (36:37, 28:27, 22:29, 41:19)
Новый Орлеан: Болл (27 + 9 подборов + 8 передач), Ингрэм (27), Холидэй (25), Фэйворс (12 + 17 подборов), Редик (0) – старт; Мур (25), Окафор (6), Хэйс (5), Джексон (0), Харт (0 + 7 передач), Уильямс (0).
Хьюстон: Хауз (22), Гордон (20), Хартенштайн (19 + 9 подборов), Риверс (9 + 5 потерь), Такер (8) – старт; Клемонс (16 + 10 передач), Маклемор (12), Кларк (6 + 8 подборов).
Денвер – Сакраменто 120:115 (31:32, 31:25, 26:24, 32:34)
Денвер: Портер (19), Бартон (19), Грант (18), Йокич (17 + 8 подборов), Мюррэй (13 + 7 передач) – старт; Пламли (15), Бизли (11), Моррис (5), Крэйг (2), Эрнангомес (1).
Сакраменто: Бьелица (27), Хилд (20 + 8 передач), Фокс (18 + 13 передач), Холмс (18), Барнс (6) – старт; Джайлз (11), Богданович (7), Ариза (6), Джозеф (2).
Лейкерс – Даллас 108:95 (25:19, 29:24, 30:26, 24:26)
Лейкерс: Дэвис (23 + 9 подборов), Джеймс (13 + 13 передач), Макги (11), Грин (10), Брэдли (5) – старт; Колдуэлл-Поуп (19), Ховард (15), Карузо (6), Рондо (4), Дэниелс (2), Кук (0), Дадли (0), Кузма (0).
Даллас: Дончич (19 + 7 передач + 6 потерь), Финни-Смит (12), Порзингис (11 + 7 подборов), Пауэлл (7 + 11 подборов), Хардуэй (2) – старт; Райт (14), Бареа (12), Сет Карри (7), Брокхофф (6), Клебер (3), Джексон (2), Брансон (0), Марьянович (0).
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