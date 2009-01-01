Украинское «кольцо»: грядет финал

В эти выходные автодром «Чайка» примет два заключительных этапа Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC. Они обещают стать достойной развязкой нынешнего как никогда напряженного сезона.

Все три предыдущих этапа Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC в этом году были наполнены борьбой. Причем буквально на каждом из них она велась не только за победу, но еще и в обоих основных зачетах. Чего только стоили сражения Игорь Скуз / Андрей Евтушенко за «золото» GT Open, в которые периодически вмешивались и другие участники, или непрекращающееся противостояние Сергей Юнашев / Вадим Конончук за вершину подиума зачета Touring.

В итоге в турнирной таблице UTC сложилась невероятно плотная ситуация. Так в GT Open у Владимира Дрогомирецкого и Андрея Евтушенко 40 и 37 очков соответственно. Но вспомнив, что итоги года будут подсчитываться с отбрасыванием одного худшего результата, для каждого из пилотов картина выглядит несколько иной. У Евтушенко уже имеется один «ноль» на 1-м этапе, так что именно он с 37 баллами является «формальным» лидером, тогда как «актив» Дрогомирецкого составляют 34 балла. Довольно близко к паре лидеров расположились Владислав Феоктистов с Валерием Жовтоногом. Их суммы 31 и 27 очков. Однако, если рассматривать «результат», то он «равен» 25 и 27 очкам, соответственно, поменяв и этих пилотов местами. Мало кто сомневается в том, что главная угроза, причем не только для Жовтонога с Феоктистовым, а и двум лидерам, кроется со стороны Игоря Скуза. 5-кратый Чемпион Украины выиграл 1-й этап, а затем и 2-й. Однако, вторая победа была аннулирована ввиду контактной борьбы между ним и Андреем Евтушенко. Ну а на 3-м этапе главного фаворита постиг сход из-за предательского отказа техники. Таким образом, на сегодня Игорь Скуз с 21 очками идет только седьмым. Тем не менее, он по-прежнему сохраняет вполне реальные шансы не только на итоговый подиум, а и на шестой для себя титул. Дело в том, что на финале UTC заработанные пилотами очки умножатся на повышающий коэффициент 1,5. Таким образом, за два последних этапа при двух уверенных победах потенциально можно заработать 55 очков. Правда, для очередного триумфа Игорю понадобятся неудачи у соперников…

В зачете Touring доминируют двое. 2-кратный и действующий Чемпион Украины Вадим Конончук в этом году дважды победил и лишь один раз уступил Сергею Юнашеву. На двух других «Юнга», в прошлом трижды завоевывавший «короны» классов «У-1500» и «У-1600», финишировал позади нового лидера данного зачета. Таким образом, на их счету 59 и 52 очка соответственно. Примечательно, что для обоих худшим является второе место, и за вычетом его на сегодня их «активы» составляют 44 и 37 балла. Разница всего в 7 очков при стоящих на кону 55 ничтожна и совершенно ничего не гарантирует. А позади двух фаворитов разворачиваются не менее интригующая борьба за итоговую «бронзу». Третью строку с 32 баллами вроде бы уверенно занимает напарник Юнашева по команде «SDrive» Сергей Беляев. Но если вычесть его худший показатель, то в «активе» Сергея останутся только 22 очка. Вплотную к нему идет еще один пилот «SDrive» Владислав Синани, а также напарники по «Smart Racing» Антон Поляничко с Кириллом Ярмолой. У них 18 и по 16 баллов соответственно.

Не менее интригующая борьба и среди коллективов. Дрогомирецкий с Конончуком принесли своей команде «Киев-Юг» 99 баллов. При этом «SDrive» уступает им всего 13 очков. Два пилота на оставшихся этапах потенциально могут заработать 110 очков, так что судьба и этого титула далеко не решена. Интересная ситуация и с командной «бронзой». Всего 7 очков разделяют «Smart Racing» и «Master Kart racing team», так что и тут интрига сохранится до последней отмашки финишным флагом.

Расписание обоих этапов полностью идентично. С 10 утра начнутся тренировки, за которыми в 11:30 последуют квалификационные заезды. Старт гонок в оба дня назначен на 14:00. Как и весь год, вход на трассу будет совершенно бесплатным.

Помимо спортивной составляющей, зрителям будут предложены совершенно новые фуд-корты, в распоряжении детворы вновь будет надувная горка, ну и, естественно, никак не обойтись без адреналиновых дрифт-такси. Но, все же, надеемся, что главные впечатления в эти выходные зрители получат от экшена на трассе. А с учетом выше описанных турнирных диспозиций, можно не сомневаться, что нас ждут настоящие спортивные сражения!

Пресс-релиз и фото пресс-службы UTC