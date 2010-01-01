Eurolamp WRT: бронзовий присмак Виру

30-31 серпня в містечку Виру пройшов спільний етап чемпіонатів Латвії та Естонії з ралі. На старт L?una-Eesti Ralli вийшли 74 екіпажи з 11 країн світу. В якості діючих чемпіонів прибув в південну частину Естонії екіпаж Валерія Горбаня і Сергія Ларенса.

Перший день перегонів не приніс очікуваного результату українсько-естонському екіпажу. Проблеми, які виникли на нічній спецділянці, відкинули дует далеко за межі першої десятки абсолютного заліку, а боротьбу за лідерство повели естонець Георг Гросс і норвезький юніор Олівер Сольберг.

Вісім спецділянок другого дня давали шанс на прорив догори турнірної таблиці для представників Eurolamp World Rally Team. Фінальний день L?una-Eesti Ralli пройшов для Валерія Горбаня і Сергія Ларенса в боротьбі за позиції. Досить швидко вдалося вийти на четверту позицію в абсолютному заліку, але до самого фінішу зломити опір Егона Каура не вдалося.

Перемогу в двох заліках оформив екіпаж Георга Гросса. Це дозволило екіпажу вийти на друге місце в двох чемпіонатах - Естонії та Латвії.

Другий екіпаж з представниками України не зміг фінішувати в гонці. Спільний дебют Дениса Лохмана та Івана Мішина був перерваний за дві спецділянки до фінішу через проблеми в паливній системі.

Чемпіонат Латвії з ралі завершив боротьбу саме в Виру. За підсумками сезону екіпаж Eurolamp World Rally Team завоював бронзові нагороди. Фінальні баталії за чемпіонську корону естонської першості пройдуть в жовтні на острові Сааремаа.

Прес-реліз та фото Eurolamp World Rally Team