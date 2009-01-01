Украинское «кольцо»: двойная порция зрелища гарантирована!

До развязки Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC остался всего месяц. При этом после трех этапов ситуация во всех его зачетах сложилась более чем интригующая.

Для начала нужно сказать главную новость для поклонников украинского «кольца». Изначально 4-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC был запланирован на 14 сентября, а его финал спустя еще две недели. Однако болельщикам не доведется ждать так долго кольцевой развязки! Заключительный этап перенесен и пройдет сразу после 4-го, в воскресенье - 15 сентября. Место встречи всех фанатов скорости неизменно – автодром «Чайка».

Болельщиков ждет, возможно, эпохальное зрелище с совершенно непредсказуемыми результатами. И вот почему. После преодоления экватора сезона во всех зачетах Чемпионата Украины по кольцевым гонкам сложилась невероятно плотная и во многом неожиданная ситуация.

В GT Open лидером является вовсе не 5-кратный Чемпион Украины Игорь Скуз, как многие могли бы ожидать в начале года. Напротив, после настоящей полосы невезения, включая предательский отказ техники, фаворит всего с 21 очками идет только 7-м. Также неожиданно лидером этого зачета на сегодня является Владимир Дрогомирецкий, выступающий всего второй год, причем не только в «кольце», но и автоспорте в целом! Однако, лидерство Владимира, набравшего за три этапа 40 очков, отчасти номинальное. В конце года при подведении итогов один худший результат для пилотов будет отбрасываться. Таким образом, реальный актив Дрогомирецкого составляет 34 балла против 37 у Андрея Евтушенко, у которого уже есть «ноль» после пропущенного старта на 1-м этапе из-за отказа мотора. Позади двух лидеров GT Open идут Владислав Феоктистов, Валерий Жовтоног, Николай Сушко и Олег Скуз. Их суммы составляют 31, 27, 24 и 22 очка. Но если вычитать один худший результат, их фактическими результатами становятся 25, 27, 18 и 22 балла соответственно. Иными словами фактически третьим идет Жовтоног. Но дело не в этой, временами запутанной, спортивной арифметике. В реалии она еще более непредсказуема!

На Финале UTC заработанные пилотами очки будут перемножаться на повышающий коэффициент 1,5. Таким образом, за два оставшихся этапа в случае победы пилот может заработать 50 очков! Это не считая потенциальных бонусных баллов. Соответственно математические шансы на шестой для себя титул сохраняет и Игорь Скуз, не говоря об расположившихся впереди него пилотах. Нужно ли говорить, что предсказать не только призеров, а и Чемпиона в зачете GT Open попросту невозможно!

Не менее интересно и интригующе и в двух других основных зачетах. В Touring мы имеем более ярко выраженную пару лидеров, но, главное что их двое. И интрига в борьбе за титул этого зачета сохраняется, причем не менее захватывающая. После двух побед и одного второго места с 59 очками в «Туринге» лидирует 2-кратный и действующий Чемпион Украины Вадим Конончук. Однако, простой жизни у него не выходит. Не менее серьезно на борьбу настроен ветеран украинского «кольца» и в прошлом 3-кратный победитель в классах «У-1600» и «У-1500» Сергей Юнашев. Лидер команды SDrive дважды финишировал вторым и один раз победил, уступая Конончуку всего 7 очков. Примечательно, что для обоих на сегодня худшим результатом является второе место. То, что эта пара разыграет между собой титул можно не сомневаться – уж слишком велико их преимущество по скорости над другими соперниками.

Но и позади них на радость болельщиков все очень плотно и, соответственно, непредсказуемо. «Лучшим среди остальных» после трех этапов числиться напарник Юнашева по SDrive Сергей Беляев. Он стабильно финишировал на всех этапах, набрав 32 очка. Однако, если отбросить его один худший результат, то актив Сергея составят только 22 балла. А «на хвосте» у Беляева висят сразу несколько соперников, включая еще одного пилота SDrive Владислава Синани, Антона Поляничко и Кирилла Ярмолы. Боле того, Дмитрий Пархоменко и Вадим Евтушенко также находятся не «далее» 10 баллов от него, то есть одного 4-го места. С учетом немалого количества очков, стоящих на кону двух оставшихся этапов, каждый из этих шести пилотов вполне реально может стать бронзовым призером по итогам года в «Туринге». А при катастрофическом невезении одного из двух лидеров, кто-то из их преследователей вполне может «зацепиться» и за вице-чемпионство.

Вторит личным зачетам и командный. В нем также, как и в GT Open, лидирует отнюдь не многократный чемпионский коллектив Master Kart racing team. Усилиями Дрогомирецкого и Конончука после двух побед и одного второго места на трех этапах их команда «Киев-Юг» набрала увесистый багаж из 99 очков. Всего 13 им уступает SDrive, один раз возглавившая командный подиум и дважды ставшая второй. Казалось бы, у Smart Racing и Master Kart racing team, на счету которых 50 и 43 очков соответственно, нет шансов на командный титул. Но в случае с командным зачетом, где по итогам года не будет вычитаться худший результат, на кону двух оставшихся этапов и вовсе стоят 110 очков, не считая бонусных! Так что и тут исход борьбы весьма далек от определенности.

При таком турнирном положении болельщики могут смело ожидать невероятного спортивного зрелища. А если вспомнить, насколько напряженными были дуэли Игорь Скуз - Андрей Евтушенко, не говоря о локальных сражениях на других уровнях, можно себе лишь представить, насколько бескомпромиссной будет борьба на трассе на двух заключительных этапах Чемпионата Украины по кольцевым гонкам. Ждать кольцевую развязку, которая к тому же превратиться в двойную порцию зрелища скорости и адреналина, осталось совсем недолго.

Пресс-релиз и фото пресс-службы UTC