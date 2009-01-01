Баха «Атаман» пройдет в Днепре

Добрый день всем, кто неравнодушен к ралли-рейдам или, как теперь называется эта дисциплина, кросс-кантри ралли.

Ралли-рейды в Украине после серии 2013 года по разным причинам не проводились, но благодаря неравнодушным меценатам 10-11 августа 2019 года по грунтовым дорогам Павлогорадского района Днепропетровской области будет проходить национальное соревнование по кросс-кантри ралли «Баха Атаман».

Успех в этой дисциплине как ни в одной другой зависит не только от техники, но и от слаженности экипажа, а также профессионализма пилота и умения штурмана читать легенду и находить правильное направление движения, ведь предварительное ознакомление с трассой запрещено.

Дистанция спецучастка составит 57 километров, а общая дистанция гонки с доездами будет примерно 477 километров.

Объявлено шесть зачетных классов, в которых может принять участие практически любой внедорожник:

«3000 SPORT» и «Open SPORT» - классы для спортивных машин с каркасами безопасности, которые, соответственно, делятся по приведенному объёму двигателя до 3000 куб.см. и выше. «Боевая» дистанция для них будет состоять из 6 кругов или 342 километра.

«3000 STANDART» и «Open STANDART» - классы для серийных автомобилей без каркасов безопасности, которые, соответственно, делятся по приведенному объёму двигателя до 3000 куб.см. и выше. Гоночная дистанция здесь будет состоять из 4 кругов или 228 км.

«TUNING» - серийный класс без деления по объёму двигателя и с дистанцией как у «стандарта». Автомобили обязаны иметь заднюю дугу безопасности, также допускается большое количество переделок (согласно техническим требованиям).

«TEAM» - командный зачет.

Гонка будет проходить в два дня. В субботу участников ждут три круга в одном направлении, в воскресенье - три в обратном. При этом у спортсменов будет достаточное количество времени на сервис, а также возможность принять рестарт. Открытие соревнований планируется в центре села Булаховка, а награждение в местном клубе.

Организатор обращается к потенциальным участникам с просьбой ознакомиться с регламентом, заранее определиться со своими возможностями и желаниями, продумать логистику. При необходимости можно связаться с организаторами и заранее обговорить интересующие вопросы. И не забывайте подать свои заявки!

До встречи на трассах ралли-рейдов!

Контактный телефон Промоутера +380 (97) 530-05-30

Пресс-релиз организатора