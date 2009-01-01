Усі разом на «Крутий спуск»!

Автоспортсменів з усієї України запрошують на перегони «Крутий спуск»

Без двигунів та навіть без гальм. У Черкасах вже втретє пройдуть перегони на саморобних тачках «Крутий спуск». Цього разу під егідою Автомобільної федерації України. До участі запрошуються всі охочі.

Незвичні перегони три роки тому започаткував Автомобільний клуб «Черкаси». Все розпочиналося з розважальної події, тепер же «Крутий спуск» перетворився у найочікуваніше дійство року, яке проходить на День міста. Цього року ця дата припадає на 15 вересня.

- Це не спортивні, а більше розважальні змагання. Після першого «Крутого спуску» ми зрозуміли, що це перегони, які сподобалися всім: і учасникам, і глядачам. Тож вирішили зробити їх щорічними, і ось уже два роки поспіль це дійство відбувається на день міста та збирає тисячі глядачів. Цьогоріч ми очікуємо на значно більшу кількість учасників і не лише з Черкас. Тож запрошую на «Крутий спуск» і автоспортсменів, тим більше, що правила участі дуже прості. І нам дуже приємно, що «Крутий спуск 2019» пройде під егідою FAU, - говорить керівник Автомобільного клубу «Черкаси» Андрій Яроменко.

Правила перегонів на саморобних тачках «Крутий спуск»

- Участь у змаганнях можуть брати команди із 3-5 осіб. У тачці може знаходитися не більше 2 осіб.

- «Тачка» повинна приводитись у дію лише силою команди під час розгону, а далі – силою інерції і силою тяжіння. Заборонено використовувати будь-які допоміжні пристрої, педалі, приводи, мотори або акумульовану енергію (наприклад, батареї, заводні пружини, еластичні матеріали).

- «Тачка» повинна мати мінімум дві осі (передня, задня) і мінімум три колеса. «Тачка» має бути оснащена рульовим механізмом. Також наполегливо рекомендуємо ставити гальма. Але це на розсуд команди.

- У конструкції «тачки» не допускається наявність гострих, колючих, ріжучих чи інших предметів, які можуть нанести шкоду здоров’ю учасників чи глядачів. Також категорично заборонені виступаючі елементи кріплення (цвяхи, шурупи і т.д.)

- Водії можуть розміщуватись в будь-якій позиції (стоячи, сидячи, лежачи). Водії повинні мати зручний доступ до елементів управління тачки в будь-який момент заїзду. Елементи конструкції не повинні обмежувати рухи осіб, що знаходитимуться у «тачці». Водії обов’язково мають бути в надійно зафіксованих в шоломах.

- Не дозволяється використовувати модифіковані транспортні засоби (наприклад дитячі електромобілі, гольфкари, баггі, карти, квадроцикли) та базу стандартного автомобіля.

- Переможцем стане команда, яка набере найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні. Також буде визначена найшвидша «тачка».

- Організатори мають право не допустити до участі в змаганні «тачку», яка не відповідає вимогам безпеки.

Всі деталі та реєстрація на сайті змагання.

Прес-реліз Організатора змагань