Eurolamp WRT: борьба на два фронта

Самая яркая и значимая гонка прибалтийского региона прошла вблизи Тарту и Отепя, что в Эстонии. Сто экипажей стартовали в гонке, из них восемь - на технике WRC.

Экипаж Eurolamp World Rally Team на Rally Estonia 2019 был заявлен в два зачёта: латвийский и эстонский. Латвийский этап, который проходил в первый день гонки, имел меньшую соревновательную дистанцию, чем эстонский, и проходил в один день.

С самого старта соперники не дали расслабиться украинско-эстонскому экипажу, а ориентиром и лидером зачета с первого спецучастка стал экипаж Оливера Сольберга. Борьбы за победу в зачёте не получилось и экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса уже к середине дистанции вышел на второе место и сохранил его до самого финиша. Призовую тройку замкнул экипаж Николая Грязина.

Шесть спецучастков второго дня гонки проходили уже исключительно в зачёте эстонского чемпионата. Экипажи заводских команд шли в своей отдельной лиге, так что борьба в топ-5 шла отдельно от остальных.

После субботы Валерий Горбань начинал день на одиннадцатой позиции. Плотная борьба за каждую секунду шла на каждом спецучастке, и это давало шанс экипажу попасть в первую десятку абсолютного зачёта. На четвертом спецучастке дня борьба за позиции стала острее и экипажу Eurolamp World Rally Team пришлось и атаковать, и обороняться одновременно. Под конец дня экипаж Валерия Горбаня выходит на десятую позицию в гонке и держит на безопасном расстоянии потенциального соперника в эстонском первенстве – Николая Грязина. До самого финиша Rally Estonia 2019 позиции экипажей не изменились, Валерий Горбань и Сергей Ларенс сохранили десятое место в гонке.

Пять первых мест абсолютного зачёта – за экипажами заводских команд Toyota, Hyundai и Citroen.

Эстонский и латвийский чемпионаты подходят к своей финальной точке. Следующий этап пройдет в конце августа на юге Эстонии.

Пресс-релиз Eurolamp World Rally Team