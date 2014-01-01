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Звернення Комітету ралі FAU до учасників Чемпіонату України з ралі

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Звернення Комітету ралі FAU до учасників Чемпіонату України з ралі

Шановні колеги!

Враховуючи необхідність подальшого удосконалення роботи стосовно розвитку ралі в Україні, комітет ралі Автомобільної федерації України оголошує конкурс для бажаючих увійти до складу комітету в якості представника спортсменів. Процедура виборів та зразок заяви додаються.

Претендентів на посаду представника спортсменів в комітеті ралі просимо, з врахуванням вимог процедури, надіслати відповідні заяви в комітет не пізніше 10 липня 2019 року.

Комітет ралі FAU

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Источник: Fau.ua

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