Звернення Комітету ралі FAU до учасників Чемпіонату України з ралі
Шановні колеги!
Враховуючи необхідність подальшого удосконалення роботи стосовно розвитку ралі в Україні, комітет ралі Автомобільної федерації України оголошує конкурс для бажаючих увійти до складу комітету в якості представника спортсменів. Процедура виборів та зразок заяви додаються.
Претендентів на посаду представника спортсменів в комітеті ралі просимо, з врахуванням вимог процедури, надіслати відповідні заяви в комітет не пізніше 10 липня 2019 року.
Комітет ралі FAU
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