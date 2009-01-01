Вітаємо з перемогою!

Автомобільна Федерація України вітає Олександра Партишева з перемогою на другому етапі Трофею Академії CIK FIA.

Другий з трьох етапів цьогорічного сезону з 14 по 16 червня приймала в себе картингова траса біля італійського міста Сарно, де зібралися 48 учасників з 44 країн світу. Всі спортсмени змагалися на однакових картингових болідах Exprit з двигунами Vortex.

Офіційні тренування та кваліфікації Олександр Партишев завершив на третій позиції, що давало змогу стартувати у головному заїзді з другої лінії. Під час усіх 17 кіл перегонів українець змагався за призові місця в групі лідерів, та серед 34 учасників фіналу другим перетнув фінішну стрічку, на 5,8 секунди поступившись Роберту де Хаану. Але після дискваліфікації голандця за заборонений сервіс до старту Олександр Партишев піднявся на вищу сходинку подіуму змагань.

Автомобільна Федерація України бажає Олександру не здаватися у своїх виступах та отримувати лише головні призові кубки у будь-яких перегонах навіть самого вищого рівня!

Декілька фотографій переможця можна знайти в нашій галереї, а також побачити вшанування українця на подіумі другого етапу Трофею Академії CIK FIA.