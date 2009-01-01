Інформаційне повідомлення

Шановні учасники Чемпіонату України з кільцевих гонок.

Інформуємо, що рішенням Комітету кільцевих гонок FAU, члена комітету, спеціаліста зі спортивної техніки Олега СКУЗА призначено Технічним делегатом Комітету кільцевих гонок FAU для виконання обов’язків, передбачених п.1.3. "Положення про поглиблений технічний огляд автомобілів на змаганнях з кільцевих гонок" (додаток 7 до Загального регламенту Чемпіонату та Кубку України з кільцевих гонок 2019 року).

Виконавча дирекція FAU

Фото прес-служби Комітету кільцевих гонок FAU