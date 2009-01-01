Украинское «кольцо»: жарко будет во всех смыслах!

В ближайшую субботу 22 июня автодром «Чайка» примет 3-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC. Все прогнозы обещают настоящую жару.

Помимо очевидного – прогноза погоды, который неумолимо «рисует» выше 30, не менее горячие и сугубо спортивные прогнозы. После двух первых этапов Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC картина, причем в обоих основных зачетах, складывается плотнее некуда.

И в классе GT Open, и в Touring, после двух этапов у фаворитов поровну очков! Более того, на данный момент в GT Open с 25 очками лидирует Владислав Феоктистов, тогда как два главных претендента на титул Игорь Скуз и Андрей Евтушенко имеют в своем активе по 21 баллу. Более того, Владимир Дрогомирецкий уступает им всего пару очков, равно как и Валерий Жовтоног с 15 баллами не так уж и далеко. При этом нужно учитывать, что по итогам года один худший результат будет отбрасываться, так что номинально на счету Феоктистова 15 очков, как и в Жовтонога…

В «Туринге» Сергей Юнашев с Вадимом Конончуком оба по одному разу выиграли и по разу были вторым, что означает 37 баллов на каждого «брата». Вклиниться в их противостояние вряд ли кто-то сможет – уж слишком велика разница в опыте этих двух пилотов, да и уровне подготовки их техники, с оппозицией. Однако, и противостояние в этой паре наверняка будет не менее острым и интригующим, чем в «связке» Скуз-Евтушенко. Более того, и позади двух лидеров «Туринга» назревает своя интрига в борьбе за «бронзу» по итогам года. На сегодня третью строку турнирной таблицы этого зачета с 22 очками занимает напарник Юнашева по команде SDrive Сергей Беляев. Позади него идут Кирилл Ярмола и Дмитрий Пархоменко на счету которых 16 и 12 очков соответственно. Но если учесть отбрасывание худшего результата, номинально у Беляева будет 12 очков, у Ярмолы 8 и все те же 12 у Пархоменко, у которого на 1-м этапе был сход. Нельзя забывать и про Антона Поляничко, на счету которого 10 очков. Таким образом, как минимум сразу четыре пилота реально могут претендовать на итоговую «бронзу» этого зачета.

Вся эта спортивная «арифметика» обещает нешуточную борьбу на трассе. А ведь есть еще и не менее интригующий командный зачет. На сегодня в нем лидирует SDrive, на счету которой 59 очков, тогда как «Киев-Юг» уступает ей всего 3 балла. Аналогичные три пункта от чемпионской Master Kart racing team отделяют идущую третьей Smart Racing, пилоты которой заработали 36 очков. Тут нельзя забывать, что по итогам года в командном зачете худшие результаты не отбрасываются, так что, на оставшихся трех этапах речь, скорее всего, пойдет о двух «дуэлях» в двух парах коллективов.

С учетом воцарившейся летней жары, привычное расписание этапа Чемпионата Украины по кольцевым гонкам претерпело некоторые изменения. С утра пройдет по одной тренировке, которые начнутся в 10:00. После небольшого перерыва в 11:30 стартуют два квалификационных заезда по классам. После еще одного перерыва, который требуется по регламенту для отдыха пилотов и подготовки их техники в 13:30 начнется торжественная церемония открытия соревнования. Старт самой гонки будет дан в 14:00.

Параллельно к услугам зрителей традиционно для UTC будут адреналиновые дрифт-такси и сразу несколько фуд-кортов с большим выбором охлаждающих напитков и «уличной еды».

Таким образом, насладившись праздником скорости, как сами участники, так и их болельщики, смогут после гонки еще полдня посвятить более умиротворенному отдыху, будь то дача, или водоем.

Пресс-релиз и фото пресс-службы UTC