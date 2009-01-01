У Харкові відбудеться навчально-тренувальний збір з ралі

Шановні члени ФАУ!

Інформуємо, що 28 червня 2019 року ТОВ «Гефест» (м. Харків, вул. Героїв Праці, буд.2/48, літера А-16) на території Дергачівського району, а саме фермерського господарства «Руслан» проводить навчально-тренувальні збори з ралі «DRC 2019».

Організатор взяв на себе зобов’язання провести навчально-тренувальний збір з дотриманням вимог НСК FAU.

Інформацію про умови участі можна отримати у особи, відповідальної за проведення НТЗ: Коржов Сергій Олександрович, контактний телефон: +380 (67) 714-78-14

За повідомленням організатора навчально-тренувального збору