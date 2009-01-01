Eurolamp World Rally Team: уверенное серебро

14-15 июня в городке Раквере состоялся третий этап чемпионата Эстонии по ралли. На старт Grossi Toidukaubad Viru Ralli вышли 66 экипажей. В качестве действующих чемпионов и единственным представителем Украины прибыл на север Эстонии экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса. Еще до старта было известно, кто будет сражаться за победу с представителями Eurolamp WRT.

Эстонец Георг Гросс имеет в своем распоряжении новейшую спецификацию Ford Fiesta WRC, а также отменно знает каждый уголок трассы, которую отчасти и проектировал.

Именно эти два экипажа и задали тон в гонке с первого спецучастка. По итогам первого дня гонки экипаж Eurolamp WRT удерживал вторую строчку абсолютного зачёта. В субботу семь спецучастков из десяти должны были решить вопрос победителя и призеров этапа.

Заключительный день Viru Ralli, к сожалению, не порадовал борьбой за победу и прошел для экипажа Валерия Горбаня и Сергея Ларенса стабильно и без существенных потрясений.

Три заключительных спецучастка гонки прошли без происшествий и каких-либо изменений в группе лидеров. Финишный спецучасток лучше всех дался Валерию Горбаню и Сергею Ларенсу, а по итогам гонки экипаж завоевал серебряные награды. Победу оформил уже в пятый раз экипаж Георга Гросса. Бронзу Viru Ralli удалось удержать эстонцу Раулю Йетсу.

Следующий этап пройдет в середине июля - вблизи Отепя и Тарту состоится культовое для балтийского региона Rally Estonia.

Пресc-релиз Eurolamp World Rally Team