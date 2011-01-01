Уважаемые члены FAU!

21 июня 2019 года в Мариуполе пройдет судейский семинар для желающих получить лицензию официального лица категорий «Ассистент», «Третья», «Вторая». В ходе семинара подробно будут рассмотрены основные регламентирующие документы по автомобильному спорту, организация обеспечения безопасности официальных лиц во время автомобильных соревнований и работа судейских бригад в дисциплине ралли.

По окончании семинара состоится аттестация официальных лиц на различные категории.

Семинар состоится по адресу: Мариуполь, ул. Архитектора Мильсона, 35 (шахматный клуб).

Регистрация участников проходит в день семинара 21 июня по телефонам/электронной почте организатора. Время занятий будет сообщено дополнительно.

Всю дополнительную информацию можно получить у ответственного лица за проведение семинара: Виктор Шаповалов, тел. +380 (67) 559-49-18.

По материалам организатора семинара