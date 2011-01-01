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Eurolamp WRT: северный пункт эстонского чемпионата

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Eurolamp WRT: северный пункт эстонского чемпионата

Чемпионат Эстонии по ралли выходит из весенней спячки и открывает летнюю часть в городке Раквере, что восточнее Таллинна. Еще в марте было объявлено, что майское Tallinna Ralli не состоится, тогда и стало ясно, что главное эстонское раллийное первенство пройдет в шесть этапов вместо семи. Быть третьим этапом в чемпионате выпала честь Viru Ralli.

Экипаж Eurolamp World Rally Team выйдет на старт 13.Viru Ralli в качестве действующих чемпионов страны. Очевидно, что борьба за победу в гонке пойдет по сценарию прошлого года и украино-эстонский дуэт будет противостоять трехкратному чемпиону страны и хозяину трассы - Георгу Гроссу из команды OT Racing. Удивительно, но лидер чемпионата, Оливер Сольберг, не заявился на гонку. Также пропустят этап и экипажи, находящиеся на второй и третьей строчках в зачёте чемпионата.

Viru Ralli не будет легкой прогулкой для Валерия Горбаня и Сергея Ларенса - основной и единственный соперник знает трассу как свои пять пальцев, да и отдельные отрезки спецучастков проектировались при его непосредственном участии.

В списке заявленных значится 64 экипажа, а преподнести сюрпризы могут не только Гросс и Горбань, но и экипажи на технике Proto и R5.

Программа гонки предусматривает десять спецучастков общей протяженностью 104 километра. Торжественное открытие ралли состоится в пятницу, 14 июня. Тогда же пройдут и первые три спецучастка, а основной день гонки определит сильнейших в субботу, 15 июня.

Пресc-релиз и фото Eurolamp World Rally Team

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Источник: Fau.ua

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