Чемпионат Украины по кольцевым гонкам UTC: интрига до и после финиша

2-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC войдет в историю, как один из самых интригующих, причем не только благодаря жарким спортивным дуэлям. Во многом исход борьбы решался в судейской.

Событий на трассе во время 2-го этапа Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC, где на старт вышло 27 участников, хватит на несколько статей. В нем было все: и борьба на трассе, и контактная борьба и столкновения с отбойником. Но главным магнитом внимания для зрителей, естественно, стала дуэль за главное «золото» этапа в классе GT Open.

Квалификацию в ней выиграл Андрей Евтушенко, опередив главного фаворита – 5-кратного Чемпиона Украины Игоря Скуза. Андрей повел со старта, но вскоре уступил лидерство Скузу. Тем не менее, Евтушенко не отступал, и одна из его контратак увенчалась успехом, правда, не без контактной борьбы. За пару кругов до финиша Скуз наносит ответный удар своему «обидчику», после чего уходит в отрыв. Примечательно, что все эти события разворачивались прямо перед заполненными зрителями трибунами!

А тем временем позади лидеров кипели свои страсти. Третьим уверенно шел Валерий Жовтоног, тогда как в борьбе за четвертое место сошлись Владимир Дрогомирецкий с Владиславом Феоктистовым, выступающем на Honda CRX. Верх одержал Дрогомирецкий, при этом по ходу противостояния также был отмечен небольшой контакт. После этого Владимир смог настичь Жовтонога, чья «Фиеста» из-за проблем с топливной системой начала серьезно терять темп. А незадолго до финиша и эта дуэль закончилась столкновением! Дрогомирецкому удалось удержать машину на трассе, однако, из-за повреждения задней подвески он сходит.

Зрители насладились видом всегда эмоционального душа из шампанского, но расположение на подиуме GT Open впоследствии оказалось не актуальным - свое слово сказало судейство. Согласно правил, результаты Игоря Скуза и Жовтонога были аннулированы. Таким образом, формально победителем 2-го этапа UTC в зачете GT Open стал Андрей Евтушенко, а призерами Владислав Феоктистов и Олег Скуз – старший брат Игоря.

Самое интересное, что и в «младшем» зачете Touring судейское решение также повлияло на судьбу призовых мест. Поул в «Туринге» взял лидер команды SDrive Сергей Юнашев, после чего захватил лидерство в гонке, оказавшись вне досягаемости для соперников. Также уверенно этап провел Дмитрий Пархоменко, финишировав «на хвосте» у победителя. А вот действующему и 2-кратному Чемпиону Украины этого зачета Вадиму Конончуку в этот день довелось побороться. Мало того, что в квалификации он был только третьим, на старте Конончук и вовсе опускается на 8-е место! Однако, лидер команды «Киев-Юг» смог отыграться, в итоге финишировав третьим.

Но и тут уже после награждения результат поменялся. За фальстарт Пархоменко «настигли» 20 секунд штрафа, переставившие Конончука на второе место. При этом преимущество в скорости Юнашева и Пархоменко оказалось настолько велико, что даже такое серьезное пенальти отодвинуло Дмитрия всего на одну позицию ниже. При этом, вместе со штрафом Пархоменко, финишировавшему 4-м Сергею Беляеву до подиума не хватило призрачных 0,187 секунды.

Тем не менее, вместе с победой Юнашева этого места Беляева «с головой» хватило команде SDrive, чтобы с 32 баллами уверенно победить в командном зачете. Ближайшей к SDrive стала «Киев-Юг», собравшая 21 балл. Всего три пункта «южанам» уступила новая команда Smart Racing, ведомая дебютантом Николаем Сушко. Аннулирование результата Игоря Скуза, стоило его команде Master Kart Racing team 21 балл. В итоге с 12 очками за третье место Олега Скуза команда-чемпионка стала только 4-й на этапе…

Но, тем интереснее будут остальные гонки! После двух этапов ни в одном из зачетов не появилось явного лидера, что делает нынешний кольцевой сезон одним из самых непредсказуемых и зрелищных за последние годы. Очередной раунд кольцевых баталий пройдет в субботу, 22 июня, на киевском автодроме «Чайка».

Пресс-релиз и фото пресс-службы UTC