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Eurolamp WRT: прохладная Лиепая

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Eurolamp WRT: прохладная Лиепая

Третий и четвертый этапы Чемпионата Латвии по ралли проходили в регионе Курземе в рамках этапа Чемпионата Европы по ралли – Rally Liepaja 2019. Каждый день европейской гонки был для латвийского чемпионата отдельным этапом. Экипажам за один уик-энд предоставлялась возможность набрать в два раза больше зачетных баллов.

После неудачного предыдущего этапа экипаж Eurolamp WRT настроен был взять как можно больше зачетных баллов на каждом из этапов.

Третий этап стартовал в субботу в окрестностях городка Талси, и именно он показал предварительный расклад сил в чемпионате. В борьбу за победу на этапе экипажу Валерия Горбаня и Сергея Ларенса вмешаться не удалось, но отыгранная одна позиция по ходу дня принесла важные очки за пятое место в зачете латвийского чемпионата. Победу на этапе одержал экипаж Георга Гросса.

Четвертый этап латвийского первенства переместил участников ближе к балтийскому побережью и добавил больше прохлады и осадков в виде дождя.

Со старта экипаж Eurolamp WRT закрепился на третьем месте в зачете, но в дальнейшем соперники отодвинули украинско-эстонский экипаж на четвертую строчку. До конца гонки позиция была сохранена, а все атаки литовца Вайдотаса Жали были успешно отбиты.

Уверенную победу на четвертом этапе оформил Оливер Сольберг. Юный представитель звездной фамилии еще более укрепил лидерство в Чемпионате Латвии по ралли.

После насыщенных выходных латвийское первенство берет паузу до середины июля, но борьба экипажа Eurolamp WRT продолжится уже в Чемпионате Эстонии по ралли, который пройдет в Раквере в середине июня.

Пресc-релиз Eurolamp WRT

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Источник: Fau.ua

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