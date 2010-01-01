Eurolamp WRT: два в одном

Уже на этой неделе Eurolamp WRT выйдет на старт Rally Liepaja. Латвийская гонка пройдёт в статусе этапа Чемпионата Европы по ралли, но каждый день европейского этапа, в свою очередь, будет иметь статус отдельного этапа Чемпионата Латвии – после долгого перерыва, который длился более двух месяцев, латвийский чемпионат входит в активную фазу.

Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса выйдет на старт этапа в качестве действующих абсолютных чемпионов Латвии. Претендентов на высшие награды более чем достаточно. Юный Оливер Сольберг, лидирующий в первенстве, наверняка приложит максимум усилий, чтобы выиграть третий подряд этап LRC. Достаточно неожиданно было увидеть в списке стартующих трехкратного чемпиона Эстонии по ралли – Георга Гросса, который является очень сильным соперником. Вполне могут преподнести сюрпризы в гонке экипажи Лукаша Хабая и Мартиньша Сеcкса.

Третий этап латвийского первенства стартует в субботу, 25 мая, а в воскресенье, 26 мая гонка продолжится уже в статусе четвертого этапа Чемпионата Латвии. Общая дистанция двух этапов составит 871 километр, всего 206 из которых будут соревновательными.

Пресс-релиз Eurolamp WRT