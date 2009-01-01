Зустріч з легендою

Навіть пілоти F1 ніколи не забувають про «alma mater» кільцевого автоспорту - картингові змагання. Саме картинг є тим, з чого все починається в більшості шосейно-кільцевих дисциплін автомобільних перегонів. Переважна більшість пілотів F1 починали свою гоночну кар'єру з картингу і продовжують захоплюватись ним на протязі всього життя. Віддають йому шану, будуючи картодроми, відкриваючи гоночні школи, створюючи картингові команди тощо. Вони також є частими почесними гостями різноманітних змагань, навіть інколи і в якості пілотів.

На міжнародні змагання ІІ-го етапу World Master Series, що відбулися на італійській трасі в Лонато, завітав сам Фернандо Алонсо. Там він зустрічався з пілотами різних команд, однією з яких була Gamoto Kart, учасником якої є український пілот Олександр Бондарев. Талановитий 9-ти річний українець добре розбирається в історії як самої Formula 1, так і її пілотів. Звичайно, зустрітися з одним зі своїх кумирів стало для Олександра приємною несподіванкою.

Ось що каже про зустріч сам Олександр: «Я давно мріяв познайомитись з Фернандо Алонсо і навіть хотів попросити у нього автограф. Але, коли ми з хлопцями з команди під час обіду просто у кафе побачили його, у мене просто відняло мову. Фернандо запитав, як у нас йдуть перегони і побажав нам обов’язково стати пілотами F1. Я щось казав йому іспанською, але про автограф навіть забув. У нас в команді, крім мене, два італійці та один хлопець з Тайланду, вони спілкувались англійською. Всі ми були вражені щирістю Фернандо та не могли повірити, що ми дійсно спілкуємось з легендарним гонщиком.»

Успішно провівши декілька національних Чемпіонатів, Олександр вже другий рік поспіль показує надзвичайні для свого віку результати на світовій картинговий арені. Тут він часто зустрічається з синами видатних гонщиків F1 не тільки в паддоку, чи на трибунах, а й на самій трасі, оскільки вони також виступають на змаганнях в якості пілотів. Джуліано Алезі, Себаст'ян Монтойя, Лука Бадоер, Енцо Труллі та Оскар Вюрц - ось частковий перелік пілотів, відомість прізвищ яких виходить далеко за рамки автоспорту, і які зараз є пілотами картингу.

Картинг - надзвичайна школа життя і фундаментальна основа для розвитку автоспорту!

Фото: Fernando Alonso Oficial, Oleksandr Bondarev, Gamoto Kart