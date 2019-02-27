Продовжується реєстрація на І-й етап кільцевого Чемпіонату України

На сайті фау в розділі «Календар» опубліковано додатковий регламент першого етапу Чемпіонату України з кільцевих гонок, який буде проведено 13 квітня 2019 року в Київський області на автодромі «Чайка».

З 27.02.19 приймаються попередні особисті заявки на участь у змаганні. Заповненні бланки заявок (Додаток №5 до Регламенту або форма на сторінці етапу) подаються згідно з п.6.3. Загального Регламенту Чемпіонату України з кільцевих гонок 2019 року секретарю комітету Кільцевих гонок FAU за електронною адресою sportkolco@ukr.net, та оформлюються на сайті Промоутера Чемпіонату (uatouring.com) не пізніше чим за два тижня до початку змагань (етапу) (тобто до 24.00 31.03.19).

Для тих, хто подасть заявку секретарю комітету Кільцевих гонок FAU та пройде реєстрацію на сайті Промоутера Чемпіонату (uatouring.com) до 13.03.19 діє пільговий розмір доброчинного внеску для старту в особистому заліку на 1-му етапі Чемпіонату України.

За матеріалами організатора

Фото Комітету кільцевих гонок FAU