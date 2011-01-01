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У Полтаві відбувся суддівський семінар

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У Полтаві відбувся суддівський семінар

23 лютого у Полтаві пройшов суддівський семінар, на якому було розглянуто широке коло питань, пов'язаних з організацією та проведенням автомобільних змагань в Україні. Додатково було приділено увагу організації та суддівству гонок дисциплін тайм аттак та дрег рейсинг. Доречі, завдяки активній групі організаторів саме в Полтаві на картодромі СТК «Лтава» проводиться численні етапи національних серій з кільцевих перегонів тайм аттак.

Після завершення лекційної частини більше двох десятків учасників семінару пройшли атестацію для підтвердження або підвищення власних суддівських категорій.

Лектори та учасники семінару висловили щиру подяку організаторам за прекрасні умови роботи та дружню атмосферу.

За матеріалами організатора

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Источник: Fau.ua

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