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В Харкові відбувся семінар фахівців ВП FAU

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В Харкові відбувся семінар фахівців ВП FAU

17.02.2019 року відбувся перший в цьому році семінар-атестація для фахівців Відокремлених підрозділів Автомобільної федерації України (ВП FAU).

До програми семінару-атестації було включено питання:

- Повноваження та обов’язки, організація повсякденної діяльності ВП FAU;

- Мета статутної діяльності FAU, структура органів управління, права FAU;

- Права та обов’язки членів FAU, порядок прийому та обліку членів FAU, звітність ВП FAU;

- Підтримка членів FAU, організація оформлення видачі ліцензій та інших спортивних документів FAU;

- Обговорення пропозиції ВП FAU щодо вдосконалення діяльності FAU.

Під час доповідей та семінарського заняття фахівці Виконавчої дирекції FAU ознайомили колег з методичними та регламентуючим документами та надали консультації по питанням, що виникають у практичній діяльності ВП FAU.

За результатами семінару били атестовані для продовження права оформлення документів FAU у 2019 році представники ВП FAU у Одеській, Рівненській, Черкаській, Житомирській областях, Київській області-1, Київській області-3, м. Полтава та м. Київ-2.

16.03.2019 року заплановано проведення підсумкової атестації фахівців ВП FAU, для продовження прав оформлення документів FAU у 2019 році.

Запрошення для участі у семінарі-атестації буле направлено ВП FAU додатково.

Виконавча дирекція FAU

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Источник: Fau.ua

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