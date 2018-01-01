У Харкові відбувся всеукраїнський семінар офіційних осіб

9 лютого у Харкові в приміщенні малого конференц-залу ГРК «Дружба» пройшов всеукраїнський суддівський семінар, на якому було розглянуто широке коло питань, пов'язаних з організацією та проведенням автомобільних змагань в Україні.

Після вступного слова Спортивного директора Автомобільної федерації України Світлани Калниш з доповіддю на тему «Проблеми та особливості організації безпеки аматорських змагань» виступив президент автомобільного клубу «Харків» Олексій Бесєдін. Беручи до уваги тенденцію популяризації автогонок серед любителів, які свою чергу роблять перші кроки в автомобільному спорті, на сьогодні це тема актуальна і викликає суперечливі спори.

Напередодні проведення першого етапу Чемпіонату України з автокросу в своїй доповіді «Кодекс водіння на кільцевих трасах» Дмитро Звягін детально розкрив тему, що викликала жваву дискусію серед суддівського корпусу та відомим кросовиком і тренером Георгієм Дусем, що також взяв участь у семінарі.

Ернест Коваленко в своїй доповіді виклав особливості роботи офіцера по зв'язках з учасниками.

У виступі Сергія Стрілецького були викладені основні принципи організації технічного контролю автомобілів під час проведення змагань.

Після перерви з доповідями на тему безпеки учасників, суддів і глядачів у формі дискусійного обговорення з учасниками семінару, виступив Сергій Поднос, тему продовжив Віктор Антонов.

Після завершення лекційної частини учасники семінару під керівництвом Світлани Калниш складали письмовий іспит для підтвердження або підвищення власних суддівських категорій.

Автомобільна федерація України виражає щиру подяку керівництву ГРК «Дружба» та Стильної друкарні «Зебра» за неоціниму допомогу під час проведення семінару.

За матеріалами організатора