Переключиться на мобильную версию

Во Полтаве пройдет судейский семинар

Комментариев: 0
Во Полтаве пройдет судейский семинар

Уважаемые члены FAU!

23 февраля 2019 года в Полтаве пройдет судейский семинар для желающих получить лицензию официального лица категорий «Ассистент», «Третья», «Вторая», акцентом на котором станут особенности судейства в дисциплине тайм аттак. В ходе семинара также будут рассмотрены вопросы об изменениях основных регламентирующих документов по автомобильному спорту, организация обеспечения безопасности официальных лиц во время автомобильных соревнований и работа Технической инспекции.

По окончании семинара состоится аттестация официальных лиц на различные категории.

Семинар состоится по адресу: Полтава, Харьковское шоссе, 29, «Автосервис - Альянс»..

Регистрация участников проходит с 18 по 21 февраля по телефонам организатора. Время занятий 23 февраля с 10:00 до 17:00.

Всю дополнительную информацию можно получить у ответственного лица за проведение семинара: Михаил Тиньков, тел. +380 (67) 562-12-29; электронный адрес: 2010.doss@gmail.com.

По материалам организатора семинара

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Fau.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь