Уважаемые члены FAU!

23 февраля 2019 года в Полтаве пройдет судейский семинар для желающих получить лицензию официального лица категорий «Ассистент», «Третья», «Вторая», акцентом на котором станут особенности судейства в дисциплине тайм аттак. В ходе семинара также будут рассмотрены вопросы об изменениях основных регламентирующих документов по автомобильному спорту, организация обеспечения безопасности официальных лиц во время автомобильных соревнований и работа Технической инспекции.

По окончании семинара состоится аттестация официальных лиц на различные категории.

Семинар состоится по адресу: Полтава, Харьковское шоссе, 29, «Автосервис - Альянс»..

Регистрация участников проходит с 18 по 21 февраля по телефонам организатора. Время занятий 23 февраля с 10:00 до 17:00.

Всю дополнительную информацию можно получить у ответственного лица за проведение семинара: Михаил Тиньков, тел. +380 (67) 562-12-29; электронный адрес: 2010.doss@gmail.com.

По материалам организатора семинара