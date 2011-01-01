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Відкрита он-лайн реєстрація на Чемпіонат України з кільцевих гонок

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Відкрита он-лайн реєстрація на Чемпіонат України з кільцевих гонок

Запрошуємо учасників Чемпіонату України з кільцевих гонок пройти он-лайн реєстрацію для участі в сезоні 2019-го року на сайті Промоутера Чемпіонату - ГО «МАЙСТЕР КАРТ РЕЙСІНГ ТІМ» http://uatouring.com

Чим раніше Ви зареєструєтесь - тим більше уболівальників дізнається про вас!

Учасники можуть документально оформити свою участь в Чемпіонаті України з кільцевих гонок, перший етап якого пройде в суботу 13 квітня на київському автодромі «Чайка».

Тим, хто пройде реєстрацію до 13 березня передбачений базовий розмір доброчинного внеску для старту на 1-му етапі Чемпіонату України.

За матеріалами Промоутера Чемпіонату України

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Источник: Fau.ua

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