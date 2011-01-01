У Львові відбувся всеукраїнський семінар

Цими вихідними у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського пройшов всеукраїнський семінар суддів з автомобільного спорту. Цією нагодою скористались і наші найближчі сусіди, тому крім викладачів і студентів ЛДУФК та суддів з міста Лева семінар відвідали представники Івано-Франківщини та Закарпаття – усього понад 30 осіб. Приємно, що крім Спортивного директора Автомобільної федерації України, голови комітету офіційних осіб Світлани Калниш, яка відкрила семінар і виступила з лекцією про нові зміни у Національний спортивний кодекс і Правила чесної гри, на семінар зі своїми суддями прибули президент Прикарпатського автомобільного клубу Олександра Кодак, голова місцевого осередку федерації у Закарпатській області Сергій Трутнєв і директор Галицького автомобільного клубу Сергій Єженков, який розповів учасникам семінару про засади здійснення рятувальних операцій під час автомобільних ралі та гірських перегонів. Серед інших доповідей варто відзначити виступи голови комітету безпеки змагань і медицини професора Олега Рибака про нові вимоги безпеки до міжнародних автомобільних змагань та Сергія Трутнєва про активну безпеку спортивних автомобілів, які викликали жвавий інтерес присутніх.

З інформацією про університет, умови вступу і заплановану на 2019 рік спільно з Автомобільною федерацією України наукову конференцію, виступив завідувач кафедри стрільби і технічних видів спорту професор Богдан Виноградський і доцент кафедри інформатики та кінезіології Людмила Рибак.

На круглому столі присутні задавали досвідченим суддям актуальні питання, які їх цікавлять. Обговорено також актуальні проблеми і перспективи подальшого розвитку автомобільного спорту в Україні та в регіоні.

Після виступів учасники семінару під керівництвом Світлани Калниш успішно склали письмовий іспит для підтвердження або підвищення власних суддівських категорій.

Приємним завершенням семінару стало вручення почесних дипломів номінантам федерації – кращому секретарю змагань в Україні минулого року Христині Івановій, та кращому хронометристу минулорічних перегонів Володимиру Мар’яніну.

Автомобільна федерація України виражає щиру подяку ректору ЛДУФК професору Євгену Никодимовичу Приступі, першому проректору університету професору Федору Васильовичу Музиці та усьому колективу університету за дієве сприяння науково-методичному забезпеченню федерації, та за підготовку кваліфікованих фахівців з автомобільного спорту.