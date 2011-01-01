В Харькове пройдет всеукраинский семинар официальных лиц
Уважаемые члены FAU!
9 февраля 2019 года в Харькове пройдет судейский семинар, на котором будет рассмотрен очень широкий круг вопросов, связанных с организацией и проведением автомобильных соревнований в Украине.
По окончании семинара состоится аттестация официальных лиц на различные категории.
Семинар состоится по адресу: Харьков, проспект Гагарина, 185 (мотель «Дружба»).
Начало регистрации участников на месте проведения семинара с 8:30. Начало занятий с 9:00.
Программа семинара и бланк заявки на участие находятся в приложенных файлах.
Всю дополнительную информацию можно получить у Спортивного директора FAU Светланы Калныш по тел. +380 (97) 418-92-48; электронный адрес: avto-sport@ukr.net
По материалам организатора семинара
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