В Харькове пройдет учебно-тренировочный сбор по ралли

10 февраля 2019-го года Обособленное подразделение FAU в Харьковской области проводит учебно-тренировочный сбор (УТС) по ралли «DRC Winter 2019».

Место проведения: Харьковская область, Дергачевский район, земли фермерского хозяйства «Руслан».

Организатор берет на себя ответственность провести УТС в соответствии с требованиями НСК FAU.

Ответственный за проведение учебно-тренировочного сбора: Коржов Сергей Александрович, тел. +380 (67) 717-87-14.