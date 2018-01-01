Легендарная Сарма

Латвийский городок Гулбене на три дня становится центром для участников второго этапа чемпионатов Латвии и Эстонии по ралли. Второй год подряд организаторы Rally Sarma дают возможность померяться силами участникам сразу двух чемпионатов.

Украинско–эстонский экипаж команды Eurolamp World Rally Team Валерия Горбаня и Сергея Ларенса готов принять вызов соперников, которых на этой гонке будет больше, чем на Rally Aluksne 2019.

Из тех, кто будет противостоять действующим чемпионам, стоит отметить экипаж Оливера Сольберга, Николая Грязина и Георга Гросса. Последних два экипажа не были заявлены на первый этап, но есть в стартовом списке Rally Sarma.

Экипаж Eurolamp World Rally Team будет единственным на старте с украинским флагом на бортах. Всего на гонку заявлено 85 экипажей.

Гонка пройдет в один день и будет разделена на 8 спецучастков. Торжественное открытие соревнования пройдет в пятницу вечером 8 февраля в центре города. А уже следующий день - суббота – выявит сильнейшего на снежно-ледовом покрытии восточной Латвии. Всего участникам предстоит преодолеть 318 километров дистанции, из которых 100 километров будут спецучастки.

Пресс-релиз и фото Eurolamp WRT