Уважаемые члены FAU!

2-3 февраля 2019 года во Львове пройдет судейско-тренерский семинар, главным акцентом которого станет физическое и психологическое состояние спортсменов-автогонщиков. Также в ходе семинара будут рассмотрены вопросы об изменениях основных регламентирующих документов по автомобильному спорту, современные изменения в обеспечении безопасности автомобильных соревнований и работа Директора и секретариата во время гоночных уик-эндов.

По окончании семинара состоится аттестация официальных лиц на различные категории.

Семинар состоится по адресу: Львов, улица Тадеуша Костюшка, 11 (ЛГУФК им. Ивана Боберского), ауд. 127.

Начало регистрации участников на месте проведения семинара с 9:00. Начало занятий с 10:00.

Программа семинара и бланк заявки на участие находятся в приложенных файлах.

Всю дополнительную информацию можно получить у Спортивного директора FAU Светланы Калныш по тел. +380 (97) 418-92-48; электронный адрес: avto-sport@ukr.net

По материалам организатора семинара