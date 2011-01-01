На закордонних трасах
Завершились перші змагання Італійської серії WSK в 2019 році, в яких приймали участь два українця - Едгар Анпілогов та Олександр Бондарев.
З 82-х учасників класу MINI українці вдвох вдало пройшли відбіркові хіти і зайняли 33-тє та 34-те місця, а з кожним наступним хітом покращували свої результати. Так, 1-й хіт Бондарев завершив на 18-му місці, а в 5-му він фінішує вже 5-м.
В неділю на пілотів чекали дві напівфінальні гонки та два фінали - головний і фінал B.
Едгар Анпілогов в напівфіналі займає 18-ту позицію і, таким чином, потрапляє у фінал B, хоча від головного фіналу його відділяла лише одна позиція.
У Олександра навіфінал не задається через дуже жорстку боротьбу між пілотами за потрапляння у фінал. У першому ж повороті відбулось зіткнення, і Олександр вилітає на 28-му позицію. Але він продовжує боротьбу, відвойовуючи позицію за позицією, і ось він вже 21-й. До фінала залишається 4 позиції і 2 кола. І тут ще одне зіткнення, і у машини ламається зірочка, і злітає ланцюг. На цьому гонка для Олександра, нажаль, закінчилася. Тут необхідно додати, що Олександру лише 9 років, і він на рік-два молодший за всіх інших пілотів, що стали суперниками для нього в новому більш дорослому класі MINI.
У фіналі B Едгар, стартуючи з першої позиції, втримує за собою лідерство і фінішує першим! Браво!
Ще один український пілот відзначився цими вихідними. Це 7-ми річний Лука Федоренко, який змагався в першій для себе гонці в новому сезоні на картодромі «Kartodromo Lucas Guerrero» в іспанському місті Chiva. Тут відбулися змагання «Hivern Karting», що вже п'ятий рік поспіль організовуються Автомобільною Федерацією Валенсії, і які за велику кількість пілотів, що вони збирають, можуть бути охарактеризованими як гучний спортивний успіх змагань.
В новому класі «Alevin» Лука Федоренко пройшов першу гонку з новою для себе командою Kart Republic Spain, закінчив на 8-му місці з хорошим досвідом на майбутнє.
Дякуємо пілотам за яскраву боротьбу та бажаємо подальшого професійного зростання, за яким неодмінно прийдуть ще більші досягнення! Тільки вперед!
Фото надано Комітетом картингу FAU
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