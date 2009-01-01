Зимові тести

Напередодні нового сезону українські картингісти активно тренуються в режимі тестів на Європейських картингових трасах.

Так, починаючи вже з 11 січня Лев Крутоголов, Олексій Яремій та Едгар Анпілогов наповну вкатувалися на відомій Італійській трасі в Адрії разом з командою «Borsch Racing».

А Олександр Бондарев в рамках підготовки до нового сезону відпрацював вже другий тестовий уік-енд – 11-12 січня в іспанській Валенсії і минулими вихідними в італійській Андрії, де вже наприкінці тижня відбудуться перші змагання італійської серії WSK.

Нагадаємо, що Олександр в цьому році перейшов до більш дорослого класу MINI, не дивлячись на те, що йому всього 9 років, і він ще два роки мав можливість виступати в класі MICRO. Але, приймаючи участь у змаганнях у більш дорослій віковій категорії Олександр матиме можливість продовжувати вдосконалювати свою професійну майстерність у ще більш висококонкурентному середовищі заради досягнення нових спортивних висот.

В цьому році Олександр виступатиме у складі нової для себе команди Gamoto Kart.

А найближчими вихідними українські пілоти приймуть участь в першій гонці в сезоні Champions Cup WSK в італійський Адрії.

Вперед, за новими досягненнями!

Прес-служба Комітету картингу FAU