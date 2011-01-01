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Eurolamp WRT: «серебро» на старте сезона

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Eurolamp WRT: «серебро» на старте сезона

Чемпионаты Латвии и Эстонии по ралли в этом сезоне вновь стартовали синхронно — гонкой, которая прошла в городке Алуксне, что на северо-востоке Латвии.

Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса вышел на старт с чемпионской единичкой на бортах. В двухдневный формат гонки был вписан проезд десятью спецучастками. Короткий первый день не был богат событиями, а экипаж Eurolamp WRT стал лучшим на обоих спецучастках и закончил день на первой позиции абсолютного зачёта.

А вот суббота, основной день гонки, принесла впечатляющую борьбу за победу. Первое время на утреннем допе подтвердило амбиции украинско-эстонского экипажа. На экваторе дистанции Горбань и Ларенс продолжали лидировать, но на опасное расстояние приблизился экипаж норвежца Оливера Сольберга и британца Аарона Роберта Джонстона.

Вторая часть финального дня гонки прошла в плотном противостоянии двух интернациональных экипажей. На последнем спецучастке в борьбу за секунды вмешался внешний фактор — пробитое колесо на Mini JCW WRC Валерия Горбаня убило интригу в борьбе за победу. «Серебряные» награды и первые в сезоне зачётные очки были завоёваны Валерием Горбанем и Сергеем Ларенсом в отчаянной борьбе. Победу в гонке одержал экипаж Оливера Сольберга.

Следующий этап пройдет 9 февраля в Латвии, в окрестностях города Гульбене.

Пресс-релиз и фото Eurolamp WRT

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Источник: Fau.ua

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