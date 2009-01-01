В Києві відбулося нагородження Чемпіонів 2018 року

21 грудня 2018 року в Колонній залі Київської міської ради відбулася традиційна Урочиста церемонія вшанування переможців та призерів Чемпіонатів, Кубків України та національних серій з автомобільного спорту 2018 року.

У минулому сезоні Автомобільною Федерацією України, разом з партнерськими автомобільними клубами зі всієї України і за підтримки численних партнерів та місцевих органів влади було проведено 155 змаганнь з автомобільного спорту, в тому числі 62 етапи Чемпіонатів та Кубків України, в яких стартувало більше 3000 спортсменів.

У вітальному слові Президент Автомобільної федерації України Леонід Костюченко поздоровив всіх переможців спортивного сезону 2018 року з великими досягненнями, що отримані у безкомпромісній чесній боротьбі, та побажав наполегливості і цілеспрямованості, здійснення всіх планів у спортивному сезоні 2019 року.

Президент FAU також висловив слова подяки всім, без кого свято автомобільного спорту було би неможливе: спортсменам, тренерам, механікам, промоутерам змагань, фахівцям, менеджерам, суддям та волонтерам, спонсорам та членам автоклубів, організаторам команд та представникам засобів масової інформації, які надають моральну та матеріальну підтримку автоспорту. Окремі його вітання та подяка - відданим та багаточисельним вболівальникам, які підтримували спортсменів протягом всього року.

Подяки Міністра молоді та спорту України за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту України удостоєні Андрій Яроменко, Костянтин Бевз, Володимир Кисельов та Вадим Притуляк.

Церемонія нагородження переможців традиційно розпочалась з виконання Гімну України та продовжилася вшануванням наймолодших спортсменів – переможців та учасників Кубку «Дитячої академії картингу».

Участь у церемонії взяв народний депутат України, голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ігор Анатолійович Діденко, якийвід імені Комітету з питань транспорту Верховної Ради України привітав переможців та призерів змагань, побажав подальших спортивних успіхів та використання свого спортивного досвіду для популяризації безпеки дорожнього руху.

Привітання також надійшли від Національного Олімпійського Комітету України.

За результатами спортивного сезону 2018 року відзначено 342 переможця та призера в різних дисциплінах автомобільного спорту.

Цього року пам’ятні кубки та дипломи було отримано в 16 номінаціях командного та 100 номінаціях особистого заліку за підсумками 12 Чемпіонатів та Кубків України з кільцевих гонок, ралі, картингу, кросу, гірських гонок, міні-ралі, кантрі-кросу, слалому, тріалу та трофі-рейдів та 8 національних серій у слалому, трофі-рейдах та ралі на серійних автомобілях, в тому числі серед аматорів.

Нагороди отримали також кращі представники ретро руху України - найкращий захід для історичних транспортних засобів, учасники Кубку України історичних транспортних засобів та за найкращий збережений автомобіль.

За популяризацію автомобільного спорту України на міжнародних змаганнях спеціальними нагородами були відзначено майстра спорту міжнародного класу Валерія Горбаня, який у 2018 році став Чемпіоном Латвії та Естонії з ралі, Команду «TSUNAMI-RT» силами якої було проведено акцію RACEFOR.LIFE на користь фонду «Парус Надії», в рамках якої команда виступила у легендарній гонці «24 години Дубая» та Олександра Бондарева, переможця змагань Central-European-Rotax Max Challenge у класі картів Mikro Max.

Урочиста церемонія нагородження переможців та призерів традиційно викликала великий суспільний резонанс, серед більше 400 присутніх були відомі спортсмени, ветерани автоспорту, промоутери змагань та спортивні судді, представники команд та партнерів FAU, органів державної влади, місцевого самоврядування тощо.

Душевну атмосферу в залі створили чудові виступи зразкового ансамблю «Талісман», Балету «Kris Kross Bend», Театру мод «Nikol», хореографічного колективу «Флік Фляк», Балету «Kapriz», Кирило Охрименко, Аліда, фіналістки національного відбору на дитяче Євробачення Євангеліна Замула, переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів Карина Сотченко.

Організатори нагородження висловлюють вдячність всім артистам, учасникам нагородження та ведучим – Дмитру Березенському та Павлу Воробьйову.

Величезна кількість посмішок створювали атмосферу свята у колонній Залі КМДА. Безліч фотосесій та інтерв'ю пресі залишили яскравий слід у медіапросторі. Ще одна сторінка багатогранного автоспортивного життя України перегорнута! Вітаємо всіх переможців та номінантів 2018 року. Попереду новий сезон! Якнайбільше стартів і Великих Перемог в 2019 році!

З повною версією нагородження можна ознайомитись: XSPORT.UAAUTOSPORT TV

Фото: Іван Паскаль

Виконавча дирекція FAU