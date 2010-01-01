В Харькове пройдет судейский семинар

8 декабря 2018-го года в Харькове состоится судейский семинар для желающих получить лицензию официального лица категорий «ассистент», «третья», «вторая».

В программе семинара будут рассмотрены основные регламентирующие документы для автоспорта – Национальный спортивный кодекс FAU и Правила честной игры FAU. А также пакет документов, касающихся дисциплины «ралли». По завершении семинара состоится заседание аттестационной комиссии при Харьковском отделении FAU, по итогам которого будут присуждены квалификационные категории для участников семинара.

Адрес проведения семинара: Харьков, проспект Гагарина, 185, мотель «Дружба».

Время регистрации участников семинара: 1-8 декабря 2018 года.

Время проведения семинара будет сообщено дополнительно.

Ответственное лицо за проведение семинара: Беседин Алексей Николаевич , тел. +380 (67) 570-28-28, e-mail: avtokros@meta.ua.

Желающим принять участие в семинаре просьба зарегистрироваться в произвольной форме по указанным телефону или электронной почте.

По материалам организаторов семинара