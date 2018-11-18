Ожье стал шестикратным чемпионом мира по ралли

WRC сезона-2018 завершился этапом в Австралии.

Французский гонщик Себастьян Ожье (M-Sport Ford WRT) стал чемпионом мира по классическому ралли (WRC) сезона 2018 года.

На заключительном этапе в Австралии он финишировал пятым, а с учетом сходов Тьерри Невиля и Отта Тянака на 22-м и 23-м спецучастках соответственно, он смог завоевать чемпионский титул в шестой раз кряду.

WRC-2018

Общий зачет

1. Себастьян Ожье (M-Sport Ford WRT) – 219

2. Тьерри Невиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 201

3. Отт Тянак (Toyota GAZOO Racing WRC ) – 181

По количеству титулов француз занимает второе место в истории, уступая только своему соотечественнику Себастьяну Лебу (9). Ожье выступает в WRC с 2008 года, за это время он провел 136 ралли и одержал 44 победы (второй показатель после Леба – 78).

Что касается итогов командного зачета, то победа Латвалы на австралийском этапе помогла отпраздновать успех Toyota.