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В Києві відбувся всеукраїнський суддівський семінар

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В Києві відбувся всеукраїнський суддівський семінар

У минулі вихідні Комітет офіційних осіб FAU, за участю Комітету безпеки змагань та медицини FAU за підтримки Спортивного комітету України (СКУ), провів семінар для спортивних суддів з автомобільного спорту (офіційних осіб змагань).

Учасники семінару отримали великий обсяг інформації щодо системи регламентуючих документів для автомобільного спорту у світі та в Україні, особливостям підготовки, проведення та забезпечення безпеки змагань з різних дисциплін автомобільного спорту, організації роботи маршалів змагань та рекомендацій щодо процедур діяльності колегії спортивних комісарів змагань, про які в своїх виступах розказали Микола Шредер, Олег Рибак, Михайло Лойленко, Світлана Калниш, Олександр Кулаков, Людмила Рибак.

На завершення семінару, в рамках традиційного круглого столу, на запитання учасників відповідала Світлана Калниш, голова Комітету офіційних осіб FAU.

Організатори семінару висловлюють велику подяку всім присутнім на семінарі лекторам та фахівцям автомобільного спорту, які взяли участь у семінарі та обговоренні актуальних питань забезпечення суддівства змагань з автомобільного спорту.

На виконання «Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту» в рамках семінару було проведено атестації офіційних осіб з підтвердженням та/або встановленням кваліфікаційних категорій офіційним особам.

Запрошуємо офіційних осіб національної та першої категорії в зв’язку з обмеженістю місць, оперативно подати свої заявки для участі у наступному семінарі, запланованому на 23…25.11.2018 року.

Виконавча дирекція FAU

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Источник: Fau.ua

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