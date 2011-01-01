Інформаційне повідомлення Комітету ралі FAU

Шановні колеги!

10 жовтня 2018 року відбулося засідання Комітету ралі FAU. На засіданні було прийнято ряд рішень, в тому числі наступні:

Визнано за доцільне проведення у першій половині грудня 2018 року акції «Українське ралі – 2018», під час якої планується вручення додаткових відзнак за досягнення під час проведення Чемпіонату України з ралі 2018 року.

Учасникам Чемпіонату України з ралі до 10 листопада 2018 року пропонується ознайомитись з попередніми результатами Чемпіонату України з ралі, який опубліковано на сайті FAU, перед їх поданням на затвердження КАС FAU.

Учасникам Чемпіонату України з ралі до 10 листопада 2018 року пропонується подати свої можливі пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до регламентуючих документів з ралі на 2019 рік.

З метою підготовки до формування календарного плану змагань на 2019 рік пропонується зацікавленим особам, які планують у 2019 році проводити змагання з ралі, до 10 листопада 2018 року подати заявки встановленої форми для їх попереднього погодження Комітетом ралі FAU.

Зацікавлені особи, які подадуть попередні заявки на проведення змагань-етапів Чемпіонату України з ралі 2019 року, запрошуються на засідання Комітету ралі FAU яке відбудеться 17 листопада 2018 року за адресою м. Київ. вул. Московська 32/2. Початок засідання о 12:55.

До порядку денного засідання включено питання:

- погодження результатів Серій змагань з ралі, які проводились у 2018 році;

- формування календарного плану змагань з ралі на 2019 рік;

- розгляд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до регламентуючих документів з ралі на 2019 рік;

- визначення часу, місця, формату та переліку відзнак акції «Українське ралі – 2018».

Зауваження та пропозиції подаються в електронному вигляді на адресу Комітету ралі FAU: rally.ua@gmail.com

Комітет ралі FAU

Фото Володимир Некрасов