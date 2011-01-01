Інформаційне повідомлення Комітету ралі FAU
Шановні колеги!
10 жовтня 2018 року відбулося засідання Комітету ралі FAU. На засіданні було прийнято ряд рішень, в тому числі наступні:
Визнано за доцільне проведення у першій половині грудня 2018 року акції «Українське ралі – 2018», під час якої планується вручення додаткових відзнак за досягнення під час проведення Чемпіонату України з ралі 2018 року.
Учасникам Чемпіонату України з ралі до 10 листопада 2018 року пропонується ознайомитись з попередніми результатами Чемпіонату України з ралі, який опубліковано на сайті FAU, перед їх поданням на затвердження КАС FAU.
Учасникам Чемпіонату України з ралі до 10 листопада 2018 року пропонується подати свої можливі пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до регламентуючих документів з ралі на 2019 рік.
З метою підготовки до формування календарного плану змагань на 2019 рік пропонується зацікавленим особам, які планують у 2019 році проводити змагання з ралі, до 10 листопада 2018 року подати заявки встановленої форми для їх попереднього погодження Комітетом ралі FAU.
Зацікавлені особи, які подадуть попередні заявки на проведення змагань-етапів Чемпіонату України з ралі 2019 року, запрошуються на засідання Комітету ралі FAU яке відбудеться 17 листопада 2018 року за адресою м. Київ. вул. Московська 32/2. Початок засідання о 12:55.
До порядку денного засідання включено питання:
- погодження результатів Серій змагань з ралі, які проводились у 2018 році;
- формування календарного плану змагань з ралі на 2019 рік;
- розгляд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до регламентуючих документів з ралі на 2019 рік;
- визначення часу, місця, формату та переліку відзнак акції «Українське ралі – 2018».
Зауваження та пропозиції подаються в електронному вигляді на адресу Комітету ралі FAU: rally.ua@gmail.com
Комітет ралі FAU
Фото Володимир Некрасов
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