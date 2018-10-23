Чемпионат Украины по кольцевым гонкам UTC: калейдоскоп борьбы и сходов

3-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC «Глобус банк» запомнится не только борьбой на трассе, но и множеством технических сходов, во многом предрешивших результаты.

Однако, отказы техники являются неотъемлемой частью автоспорта, внося в него дополнительный элемент неожиданности. В отличие от двух первых раундов, 3-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC «Глобус банк» прошел в однодневном формате. Семеро пилотов оспаривали награды в более мощном зачете GT Open2, тогда как 16 выступали в национальном «У-1600».

Предсказуемо «поул» в первом из зачетов забрал Игорь Скуз. Однако, Андрей Евтушенко уступил в квалификации 4-кратному Чемпиону Украины всего 0,1 секунды, что предвещало нешуточную борьбу. Уже на первых кругах из-за различных отказов их Ford Fiesta сошли Олег Скуз, Андрей Товба, и, главное, третий претендент на титул в этом зачете Владимир Дрогомирецкий. В это время в голове пелетона с первых метров разворачивалась очередная дуэль Андрей Евтушенко-Игорь Скуз. Фавориту удалось было оторваться, но когда лидеры настигли «круговых», чемпионское противостояние возобновилось с новой силой.

Однако, это противостояние прервал еще один предательский отказ техники. У Игоря Скуза «летит» полуось и он сходит. Самое поразительное, что буквально вылетевшие обломки трансмиссии «Фиесты» лидера повредили КПП на машине следовавшего по пятам Евтушенко. У него осталась одна 4-я передача, и «выбей» ее, сход был бы неминуем. Тем не менее, 3-кратный Чемпион Украины смог закончить гонку, возглавив подиум.

С активом в 50 очков Евтушенко возглавил зачет GT Open2, однако отставание Скуза от нового лидера составляет всего 3 очка, что обещает настоящую чемпионскую развязку на финале.

Со сходом почти всех фаворитов, на подиум GT Open2 поднялись выступающий на Honda CRX Владислав Феоктистов и дебютировавший в «большом» автоспорте Юрий Мочанов, ехавший на скромной «восьмерке».

В «У-1600» ожидалась нешуточная интрига, так как «поул» тут забрал Сергей Юнашев. В тоже время лидер этого зачета Вадим Конончук на квалификации был только третьим. Однако, уже со старта Вадим вышел на первое место. Всю гонку Юнашев отчаянно пытался угнаться за фаворитом, однако. Конончук (на фото) не только победил, но и практически обеспечил себе второй подряд чемпионский титул. Вторым уверенно финишировал Юнашев, тогда как третьим на подиум поднялся Дмитрий Пархоменко. Его прорыв заслуживает отдельного упоминания. При старте с 9-го места, Дмитрий провалился было на 13-е. Тем не менее, по ходу гонки в очной борьбе он смог опередить сразу нескольких соперников, в итоге финишировав третьим.

Довольно плотной оказалась ситуация и в споре команд. На этапе сразу две соперницы, причем обе дебютантки – «SDrive» и «Киев-Юг» - набрали по 22 балла. Таким образом, они разделили первую ступень, тогда как третьим, уступив им всего 4 очка, стал еще один коллектив-новичок – «Sport Car Service». Тем самым, пилоты «Киев-Юг» вплотную приблизилась к «Мастер Карт рейсинг тим», отставая от лидеров всего на 4 очка. Да и «SCS» с «SDrive» сохраняют неплохие математические шансы на итоговое «золото» командного зачета.

Нельзя не сказать, что 3-й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC «Глобус банк» стал не только праздником скорости для болельщика, но и настоящим семейным днем. К уже ставшим привычным для UTC «дрифт-такси», фуд-кортам и «кид-зоне» с батутом, добавилась большая игровая площадка для более старшей детворы, а весь день на трассу зрителей доставляла пара бесплатных трансферов.

Впереди Финал, который пройдет на Автодроме «Чайка» в субботу, 27 октября. С учетом обострившейся турнирной ситуации он обещает еще больше интриги и непредсказуемости на трассе.

Пресс-релиз пресс-службы UTC

Фото предоставлено пресс-службой UTC