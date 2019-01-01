Джип-спринт: мощный рык джипов над аэродромом

2-й этап джип-спринта «Ukrainian Raid Series» «Козак-Спринт» прошел на совершенно необычной локации – аэродроме «Бородянка», подарив зрителям уникальное в своем роде зрелище.

Этому способствовал формат «Козак-Спринт» и сама трасса. Мощные внедорожники соревновались на совсем небольшом, по ралли-рейдовым меркам кольце в 5,5 километров, проходившимся участниками по 9 раз в обоих направлениях. Благодаря компактности трассы и равнинной местности зрители могли наблюдать одновременно большие отрезки дистанции. А посмотреть тут было на что!

Сложные «связки», скоростные повороты, отрезки с сериями «подбросов» и, наконец, множество трамплинов! На некоторых из них даже исполинских размеров «джипы» взмывали в воздух! Все это, плюс зрелищные шлейфы из песка и пыли не могли оставить равнодушными никого.

Так называемый формат «примыкания» обеспечил то, что на трассе одновременно находились практически все участники. А это означало непривычные для ралли-рейдов обгоны, добавляя остроты в гонке как для самих участников, так и зрителей.

На «Козак-Спринт» собралось 12 экипажей со всех уголков Украины. Пять из них соревновались на специально подготовленных спортивных внедорожниках в зачете Sport, три на легких багги UTV и по паре в зачетах для стандартных «джипов» Tuning и Standart.

Юрий Кондратьев с Андреем Солоповым (Toyota Land Cruiser) сразу сделали заявку на победу, выиграв СУ1. Они опередили ближайших, кем стали Денис Татарко и Илья Пономаренко (Chevrolet Niva) почти на две минуты. Соперники пошли ва-банк, выиграв обратный СУ. Однако, они смогли отыграть только 32 секунды, что оказалось недостаточно. Таким образом, победный перевес на «Козак-Спринт» в самой престижной категории «Спорт» составил менее полутора минут в пользу пары Кондратьев-Солопов, и это после ста боевых километров. Уступив лидерам 3,5 минуты на СУ1, Александр Сафронков с Анатолием Зеленским (Toyota Land Cruiser) также взвинтили темп на «обратке». Они показали сразу несколько лучших времен на отдельных кругах СУ2, однако в этой погоне за лидером пробивается колесо, на замену которого ушло 10 минут. Тем не менее, с проблемами у других участников, этот экипаж смог занять третье место зачета «Спорт».

В «Тюнинге» при двух стартующих развернулась настоящая спортивная дуэль. В лидеры вышли Иван Кравцов с Геннадием Стаматиным (FJ Cruiser). На первом СУ они показали великолепное третье время среди всех внедорожников, опередив своих единственных соперников на 1,5 минуты. Сергей Калинин с Максимом Маштаком (Toyota Tacoma) попробовали отыграться. На трех кругах пара соперников показали практически одинаковое время, однако, экипаж №123 и тут оказался быстрее. Их преимущество составляло около 2,5 минут. Но увы, штурман совершает ошибку, и Кравцов уходит в прямом смысле на лишний 10-й круг, теряя на этом 6 минут и с ними верную победу…

Самое интересно, что в неофициальном общем зачете среди внедорожников третье итоговое время в гонке осталось за экипажем Дмитрий Безгодков-Григорий Гладченко, выступавшем на абсолютно стоковом Hummer H3 из зачета «Стандарт». Суммарно они уступили победителям из зачета «Спорт» всего 6,5 минут, при этом опередив обоих участников из более мощного зачета «Тюнинг». Жаль, но второй экипаж из «Стандарта» - Александр Чигринский с Антоном Мунтяну - сошел в самом начале гонки из-за поломки их Toyota Tundra…

В UTV, выступавших отдельно от «джипов», победили Владимир Фролов и Анастасия Гаценко, опередив в итоге ближайших соперников, кем стали Владимир Барабаш-Владислав Буренко, почти на три минуты.

В командном зачете «Sparta Trophy Kharkov 4x4» и «Juma» собрали поровну: по 70 очков. Решающим стало более высокое место в гонке, а именно победа Кондратьева и Солопова в противовес второму месту Татарко и Пономаренко. Это и принесло формальное «золото» «Козак-Спринт» команде «Sparta Trophy Kharkov 4x4».

Пресс-служба «Ukrainian Raid Series»

Фото предоставлены пресс-службой «Ukrainian Raid Series»

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