Валерий Горбань: дважды Чемпион Прибалтики по ралли

Первый эстонский

Экипаж Eurolamp WRT не очень удачно проехал первый день Saaremaa Ralli. Хотя чемпионский титул был уже в кармане, задача на финальный день состояла в улучшении позиции в итоговой классификации.

Уже на втором скоростном участке дня Валерий Горбань с Сергеем Ларенсом обошли в зачёте гонки экипажи Эгона Каура и Кена Торна. Украинско-эстонский дуэт застолбил за собой вторую строчку абсолютного зачёта. Впереди был только экипаж Георга Гросса, который уже не мог повлиять на итоговый расклад сил в чемпионате.

Всё шло по плану вплоть до последнего спецучастка. Двигатель Mini JCW WRC потерял часть мощности, и экипажу пришлось доезжать и финишировать гонку теряя время. По финишу уже стало ясно, что призовое место ушло к соперникам.

Валерий Горбань с Сергеем Ларенсом завершили Saaremaa Ralli на четвертой позиции в абсолютном зачёте, но имея в активе титул абсолютных чемпионов Эстонии по ралли 2018 года.

На следующий день задача стояла не менее сложная – продублировать титул уже в чемпионате Латвии, который шёл полным ходом на западе страны.

Серебро с золотым оттенком

После финиша эстонского чемпионата Валерию Горбаню и Сергею Ларенсу предстоял визит в Лиепаю. На западе Латвии механики Eurolamp WRT были в полной готовности, а второй Mini JCW WRC готов был повторить чемпионское достижение своего «эстонского» двойника. К тому времени там уже завершилась субботняя гонка, которая подвела промежуточные итоги местного чемпионата. Ранно Бундсен взял второе место и вышел в лидеры чемпионата. Седьмой этап имел решающее значение из-за повышенных зачётных баллов, которые начислялись по финишу.

Седьмой этап был разбит на шесть спецучастков. Первые два показали, что угнаться за лидером гонки Николаем Грязиным будет сложно. Экипаж Eurolamp WRT занял вторую позицию и удерживал её до середины дистанции.

На самом экваторе гонки поломка в трансмиссии сказалась на времени прохождения дистанции, и экипажу пришлось потерять одну позицию.

К предпоследнему спецучастку гонки Валерий Горбань с Сергеем Ларенсом вернули себе второе место.

Завершающий спецучасток Rally Liepaja принес экипажу Eurolamp WRT финиш в гонке и титулы абсолютных чемпионов Латвии по ралли. Пикантность ситуации в том, что два титула были завоеваны в двух разных чемпионатах на протяжении одного уик-энда.

Пресс-релиз и фото Eurolamp WRT