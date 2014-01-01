Tsunami RT: «бронзовый» финиш сезона

Финальный этап Porsche Carrera Cup France в Ле-Кастелле, на Paul Ricard Circuit, завершил большой и сложный сезон для украинской команды Tsunami RT Centro Porsche Padova, которой пришлось весь год сражаться на два фронта и в обеих сериях бороться за высшие места. Итоги этой битвы действительно впечатляют – несмотря на все проблемы и инциденты, по итогам сезона наша команда завоевала призовые места во всех без исключения зачетах, в которых принимала участие. Неделю назад было «серебро» в трех категориях в Porsche Carrera Cup Italia – абсолютный и командный зачеты, а также Michelin Cup для джентльмен-пилотов. Сейчас пришла очередь двойной «бронзы» в Porsche Carrera Cup France (в абсолютном и командном зачетах), что стало абсолютным рекордом для украинской команды за все шесть лет выступлений во французской серии!

Гоночный уик-энд в Ле-Кастелле обещал стать по-настоящему «горячим» и сложным. Во-первых, внезапно из игры выбыл действующий чемпион Жюльен Андлауэр, который в те же дни отправился в Японию на этап FIA World Endurance Championship – у итальянца Алессио Роверы и турка Айханджана Гювена появился реальный шанс на высший титул в Porsche Carrera Cup France. Во-вторых, на финальном раунде французской серии вдруг появились сразу два сильных пилота – Ком Ледогар (чемпион PCCF 2014 года) и Флориан Ляторр (две «бронзы» в 2016 и 2017 годах), которые были номинированы на получение очков и могли серьезно вмешаться в ход борьбы за титул. В-третьих, этот гоночный уик-энд представлял собой совместный этап Porsche Carrera Cup France и Porsche GT3 Cup Challenge Benelux – то есть участники обеих серий стартуют одновременно и постоянно будут создавать друг другу помехи, в том числе и всем претендентам на высшие титулы…

В свободных тренировках в пятницу, где все пилоты уделили максимум внимания настройкам техники и подбору шин, Алессио Ровера показал четвертое и третье время. Но основные события начались в субботу, когда утром состоялась первая квалификация, а через несколько часов стартовала первая гонка. По итогам квалификационных заездов Ровера стал третьим, впереди оказались Флориан Ляторр и Айханджан Гювен, а рядом с итальянцем стоял Ком Ледогар – все это обещало нешуточную борьбу в гонке! Как и ожидалось, субботняя гонка оказалась очень жесткой и нервной – квартет главных фаворитов заезда постоянно шел очень плотной группой и на финише все четверо уложились в секунду с небольшим. Победу праздновал Айханджан Гювен, переигравший обоих французских «гостей», Алессио Ровера финишировал четвертым. Другой пилот Tsunami RT, француз Тома Николль, получил целую серию приключений (соперники пару раз «помогли» ему развернуться на трассе) и добрался до финиша на пятой позиции в зачете Дивизиона В.

Алессио Ровера: «Я был доволен своим третьим местом в квалификации. Машина отлично подготовлена, но мне не удалось полностью прогреть передние шины, поэтому за поул побороться не получилось. Гонка была очень сложной – не очень хорошо стартовал, мой темп не соответствовал темпу соперников, я с трудом удерживался за ними, в медленных поворотах чувствовалась недостаточная поворачиваемость. Хорошо, что удалось свести потери к минимуму. Завтра необходимо постоянно атаковать».

Воскресный день стал едва ли не самым напряженным в этом сезоне Porsche Carrera Cup France – утром в квалификации Айханджан Гювен завоевал поул, записал на свой счет бонусный балл и сравнялся по очкам с Алессио Роверой (у обоих стало по 184 очка). Таким образом, сложилась предельно простая ситуация – кто из этой пары финиширует в Топ-10 впереди своего соперника, тот и становится чемпионом французской серии! К сожалению, квалификация для Алессио Роверы откровенно не сложилась – только шестое место на старте… Его ждала непростая задача – в финальной гонке сезона догнать и опередить своего турецкого оппонента!

Алессио Ровера: «Квалификация не получилась, и я не понимаю, почему. Машина подготовлена отлично, ее уже просто невозможно улучшить! На третьем круге я немного ошибся в последнем повороте, а на еще один круг просто не хватило времени. Теперь придется наверстывать потерянное уже в гонке».

Финальная гонка французской серии превратилась в настоящий триллер для обоих претендентов на титул – Айханджан Гювен уже на втором круге пропустил атаки «гостей» (Флориана Ляторра и Кома Ледогара), и откатился на третье место, а Алессио Ровера, в свою очередь, пробился с шестой на четвертую позицию! Оба претендента встретились в открытой дуэли – кто возьмет верх в этой битве?! Не обошлось без постороннего вмешательства, когда в середине гонки на трассе появилась машина безопасности. Все решилось на последнем круге, когда Ровера предпринял атаку и пытался пройти Гювена по внутреннему краю поворота – произошло жесткое касание, обоих вынесло за пределы трассы… Но если Гювен смог продолжить движение без особых проблем и завершил гонку третьим, то Ровере пришлось добираться до финиша со сломанной рулевой рейкой (машина пересекла финишную линиюв клубах дыма с вывернутым правым колесом) – только шестое место… Но вечером судьи оштрафовали итальянца на 30 секунд, в результате чего Ровера стал только12-м (4 очка в гонке вместо 10) и лишился второго места в общем зачете серии. Немного порадовал Тома Николль, который все-таки принес команде финиш на подиуме – второе место в Дивизионе В.

Алессио Ровера: «Это было очень трудно, я же стартовал с шестой позиции. Я полностью выложился в этой гонке. Мне повезло, что появился сейфти-кар – это позволило мне сократить отставание от Гювена. Тот очень хорошо защищался и закрывал траектории, я на последнем круге пошел на риск, но наши колеса коснулись, и я сломал рулевую рейку. Я мог бы выиграть, если бы не поломка».

По итогам сезона Алессио Ровера и Tsunami RTстали третьими призерами французской серии в двух зачетах – как в личном зачете (188 очков у пилота), так и командном (216 очков). Таким образом, 2018 год в Porsche Carrera Cup France стал для Tsunami RT Centro Porsche Padova рекордным во всех отношениях – «бронза» в абсолютном зачете, командная «бронза», три победы и шесть подиумов в абсолюте в гонках! Главный триумф на минувшем гоночном уик-энде принадлежал турку Айханджану Гювену, который стал первым в истории иностранным чемпионом Porsche Carrera Cup France. Более того, в те же дни он успел также завоевать высший титул в Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, где также провел полный сезон! Наши поздравления!

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Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)