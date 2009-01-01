Приглашение на четвертый этап Чемпионата Украины по мини-ралли

17-19 августа 2018 года в городе-герое Одессе пройдет еще одно яркое раллийное событие – четвертый этап Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», ралли «Куяльник 2018», посвященное памяти двукратного Чемпиона Украины по ралли Юрия Кочмара.

Программа соревнований разбита на три дня. Уже и для гонки в Одессе появилась возможность проходить административную и техническую проверки в пятницу 17 августа в автосалоне «Н МОТОРС ЮГ», который расположен по адресу 1664-й км автотрассы Санкт-Петербург–Киев–Одесса. 18 августа утром в селе Севериновка экипажи ознакомятся с единственным скоростным участком. А вечером возле Одесского национального академического театра оперы и балета состоится церемония торжественного открытия ралли «Куяльник-2018». Во время открытия у всех зрителей будет возможность пообщаться и сфотографироваться с пилотами и машинами, а также насладиться яркой и зажигательной концертной программой. Все присутствующие смогут также увидеть проезд колоны ретро-автомобилей, в сопровождении одесских байкеров.

19 августа на 9:00 назначен старт первого боевого автомобиля в Севериновке. Спортсменам предстоит преодолеть 120,6 километров спецучастков. Экипажи должны быть предельно осторожны при прохождении данной трассы, ведь самая незначительная ошибка может стоить им схода с дистанции соревнований. Зрителей ждет море драйва, приятных эмоций и конечно же две зрительских зоны, с которых будет открывается отличный обзор на эффектные повороты и трамплины! Вечером воскресенья в 19:00 начнется концертная программа, посвященная закрытию соревнований и награждение победителей и призеров четвертого этапа Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов». И, конечно же, салют из шампанского!

Более подробную информацию о соревнованиях можно найти на официальном сайте Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» (limancup.com.ua), а также на страницах в социальных сетях:

- www.facebook.com/limancup/;

- www.facebook.com/groups/limancup/;

- www.instagram.com/liman_cup/;

- twitter.com/Liman_Cup.

Генеральный спонсор четвертого этапа Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», ралли «Куяльник» - «Элит Авто Юг» - официальный дилер Infiniti в Одессе и Одесской области. Поддержку в рамках проведения Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» в этом году оказывает ТМ Prestige (стиральный порошок), ТМ Febi, а также генеральный информационный партнер AUTO.RIA.

По материалам организатора