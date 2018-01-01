Переключиться на мобильную версию

«Gorgan Trophy '18» перенесення змагання

Комментариев: 0
«Gorgan Trophy '18» перенесення змагання

Організатор етапу Чемпіонату України з трофі-рейдів 2018 року «Gorgan Trophy '18» та етапу Національної серії з трофі-рейдів «Кубок Аматорів» 2018 року «Gorgan Trophy '18», що були заплановані на 22-26 серпня 2018 року, змушений повідомити про перенесення змагання через скрутні погодні умови на Прикарпатті.

З початку літа тривають сильні опади, що призвели до численних повеней, зсувів ґрунту та розмивання доріг. Від початку літа в Осмолодському регіоні призупинене будівництво доріг, лісорозробка проводиться тільки вздовж основних, низинних доріг. Практично всі локації що представляють інтерес для трофі-рейду є недоступні, а частина з них є небезпечною для учасників та транспортних засобів через нестійкість ґрунтів, зсуви та падіння лісу.

ДСНС та служба евакуації «Gorgan Trophy» не гарантують оперативну допомогу у разі надзвичайних подій і не рекомендує проведення трофі-рейду до настання сприятливих погодних умов. Подальші прогнози погоди не дають жодних перспектив для проведення змагань в запланованих числах.

Попередньо планується перенесення «Gorgan Trophy '18» на 19-22 вересня за умови покращення погодних умов.

Організатор змагань

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Fau.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь