«Gorgan Trophy '18» перенесення змагання

Організатор етапу Чемпіонату України з трофі-рейдів 2018 року «Gorgan Trophy '18» та етапу Національної серії з трофі-рейдів «Кубок Аматорів» 2018 року «Gorgan Trophy '18», що були заплановані на 22-26 серпня 2018 року, змушений повідомити про перенесення змагання через скрутні погодні умови на Прикарпатті.

З початку літа тривають сильні опади, що призвели до численних повеней, зсувів ґрунту та розмивання доріг. Від початку літа в Осмолодському регіоні призупинене будівництво доріг, лісорозробка проводиться тільки вздовж основних, низинних доріг. Практично всі локації що представляють інтерес для трофі-рейду є недоступні, а частина з них є небезпечною для учасників та транспортних засобів через нестійкість ґрунтів, зсуви та падіння лісу.

ДСНС та служба евакуації «Gorgan Trophy» не гарантують оперативну допомогу у разі надзвичайних подій і не рекомендує проведення трофі-рейду до настання сприятливих погодних умов. Подальші прогнози погоди не дають жодних перспектив для проведення змагань в запланованих числах.

Попередньо планується перенесення «Gorgan Trophy '18» на 19-22 вересня за умови покращення погодних умов.

Організатор змагань