Лідер з України

Олександр Бондарев продовжує лідирувати у Чемпіонаті Центральної та Східної Європи CEE «Rotax Max Challenge», збільшивши відрив від суперників.

IV етап Чемпіонату Центральної та Східної Європи з картингу CEE «Rotax Max Challenge» проходив на польському автодромі Slomczyn 28-29 липня. Лідером Чемпіонату після трьох етапів був український пілот Олександр Бондарев, другим йшов австрієць Оскар Вурц. У цих перегонах крім участників Чемпіонату взяла участь велика кількість польських пілотів, для яких ця траса є «домашньою», у тому числі один з найсильніших польських пілотів Максиміліан Обст. І хоча кваліфікацію виграв Бондарев, саме Обст був найсильнішим у всіх фінальних заїздах. Між Бондаревим та Вурцом точилась запекла боротьба за другу та третю позиції. У передфіналі 2-м був Олександр, а у фіналі - Оскар. Все вирішилось у Суперфіналі. Бондарев фінішує другим, слідом за Обстом, а Вурц потрапляє у зіткнення і вилітає з траси.

Таким чином, Олександр Бондарев показує найкращий результат серед участників Чемпіонату і продовжує утримувати загальне 1 місце, збільшивши відрив від найближчих переслідувачів.

Прес-служба Комітету картингу FAU