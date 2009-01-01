Tsunami RT: марафон приближается к финишу

Большая программа Tsunami RT Centro Porsche Padova (участие в сериях Porsche Carrera Cup Italia и Porsche Carrera Cup France) обеспечила украинской команде очень непростой старт сезона, который можно назвать «марафонским спринтом». Трудно иначе назвать график, по которому Tsunami RT получила четыре гоночных уик-энда подряд в разных странах – Италии, Бельгии, Франции и Нидерландах. Сейчас затяжной марш-бросок наконец приблизился к завершению – позади уже три этапа итальянской и французской серий, которые стали на редкость успешными для нашей команды (пять побед в шести гонках, лидерство в трех из пяти основных зачетов). Теперь в этой серии стартов остался только этап Porsche Carrera Cup France, который состоится 18-20 мая на голландской трассе Circuit Zandvoort. И после этого наступит перерыв на целых полторы недели…

Зандвортне так популярен, как немецкий N?rburgring-Nordschleife, бельгийский Circuit de Spa-Francorchamps или итальянский Autodromo Nazionale Monza, но все же имеет достойную историю – трасса была открыта в 1948 году, позднее тридцать раз принимала у себя гонки Формулы-1. В 90-х годах автодром был перестроен, при этом удалось сохранить прежнюю протяженность кольца (половина трассы не изменилась), несмотря на то, что общая площадь гоночного комплекса сократилась почти в два раза. Но средняя скорость на круге заметно снизилась – примерно на 25-30 км/ч для болидов Формулы-1. В настоящий момент основной вариант Circuit Zandvoort насчитывает 13 поворотов и 4307 м гоночного кольца (прежде было 19 поворотов и 4252 м).

В отличие от бельгийского раунда Porsche Carrera Cup France, Tsunami RTотправится на этап в Нидерланды с двумя пилотами –с Алессио Роверой и Томмазо Моской (для него первоначально были запланированы только старты в Porsche Carrera Cup Italia). Интересно, что Ровера прежде не выступал на Circuit Zandvoort, зато имеет солидный опыт пилотирования в гонках Porsche 911 GT3 Cup Type 991 как с ABS (в итальянской серии), так и без нее (во французской). Моска, в свою очередь, год назад побывал в Зандворте (когда выступал в Audi Sport TT Cup), где записал на свой счет поул и финиш на подиуме, но при этом никогда не стартовал в гонках на Porsche 911 GT3 Cup без антиблокировочной системы. Обоих наших пилотов ждет большое испытание!

Алессио Ровера: «Никогда прежде не бывал на этой трассе, поэтому свободные тренировки будут для нас очень важны. Пока что все мои знания о Circuit Zandvoort получены только благодаря нескольким заездам на гоночном симуляторе, но первое впечатление – это очень сложный трек, со своим особым характером».

Томмазо Моска: «Я в Зандворте выступал лишь один раз, в гонках Audi Sport TT Cup – тогда удалось приехать на подиум в первой гонке и завоевать поул во второй. Думаю, будет очень и очень интересно!»

Сейчас Ровера лидирует в Porsche Carrera Cup France – после победы и третьего места в Спа он набрал 38 очков. Его главными соперниками будут чемпион серии Жюльен Андлауэр (37 очков) и Валентин Ассе-Кло (32). В командном зачете TsunamiRT, представленная лишь одним пилотом (во французской серии в зачет идет сумма результатов двух пилотов),занимает четвертое место с 38 очками. Программа раунда в Зандворте стандартная – две тренировки в пятницу, две квалификации и гонка в субботу, еще одна гонка в воскресенье.

Программа гоночного уик-энда (время киевское)

Пятница, 18 мая

14.40-15.20 – свободные тренировки, сессия 1 (40 минут)

17.00-17.40 – свободные тренировки, сессия 2 (40 минут)

Суббота, 19 мая

11.30-11.45 – первая квалификация (15 минут)

11.50-12.05 – вторая квалификация (15 минут)

18.25 – первая гонка (30 минут)

Воскресенье, 20 мая

11.35 – вторая гонка (30 минут)

Прямую трансляцию с гонок на Circuit Zandvoort можно увидеть на официальной странице Porsche Carrera Cup France в Facebook www.facebook.com/PorscheCarreraCupFrance

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)