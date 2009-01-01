TsunamiRT: победная серия продолжается!

Пилоты украинской команды Tsunami RT Centro Porsche Padova продолжают поддерживать высочайший темп в Porsche Carrera Cup Italia – Алессио Ровера, Томмазо Моска и Алекс де Джакоми после триумфа в Имоле (две недели назад) совершили успешный «налет» на французское Ле-Кастелле. По итогам этого зарубежного «вояжа» Tsunami RT вывезет с известного автодрома Circuit Paul Ricard еще шесть призовых кубков – четыре за победы в обеих гонках (в личном и командном зачетах) и два за финиши на подиуме! Таким образом, старт в итальянской серии стал лучшим за все время выступлений украинской команды в Porsche Carrera Cup Italia!

Уже в свободной тренировке было заметно преимущество пилотов Tsunami RT–лучшее время принадлежало Алессио Ровере, а Томмазо Моска стал четвертым. Квалификация же подарила увлекательную борьбу, где оба лидера нашей команды переиграли всех своих соперников тактически. В первой сессии (для всех участников) Моска с Роверой заняли второе-третье места, показав почти одинаковое время (2.06,374 и 2.06,384) – впереди был только Даниэле Каззанига из Ghinzani Arco Motorsport. Зато в финальной сессии, с участием 10 лучших пилотов, Алессио Ровера улучшил свое время почти на секунду (2.05,552) и записал на свой счет два очка за завоеванную поул-позицию. Томмазо Моска тоже заметно прибавил в скорости, показал 2.05,815 и обеспечил себе вторую позицию на старте – таким образом, первая линия принадлежала пилотам Tsunami RT!

Алессио Ровера: «Отличный круг получился! Мы выбрали тактику одного быстрого круга, и это сработало. На первом секторе шины еще не прогрелись, но уже на втором секторе я мог ехать на максимуме».

Томмазо Моска: «Все-таки немного расстроен своим результатом – я ошибся на своем быстром круге в первой шикане и промахнулся мимо апекса...»

Субботняя гонка для Tsunami RT получилась на редкость противоречивой. С одной стороны, Алессио Ровера отлично стартовал, уверенно лидировал всю дистанцию, одержал вторую подряд победу и набрал 22 очка из 23 возможных (мог добиться и стопроцентного результата, но Симоне Яквинта в последний момент отобрал у него лучшее время на круге). А вот напарники Роверы получили немало неприятностей. Все началось с того, что у Томмазо Моски на старте внезапно отказала коробка передач – юный пилот сумел справиться с этой проблемой, но сразу рухнул почти до двадцатого места. Потом Томмазо всю гонку упорно пробивался наверх, отыграв в многочисленных сражениях более десятка позиций – на финише он был седьмым! Но больше всех пострадал Алекс де Джакоми – он стартовал третьим в зачете Michelin Cup, по ходу гонки поднялся на вторую позицию и претендовал на победу в своем дивизионе, но на последнем круге был просто выбит с трассы Марко Кассарой (тот за свою грубость получил штраф 25 секунд и лишился добытой таким способом победы).

Алессио Ровера: «На первых кругах я контролировал свои действия, чтобы сберечь шины – мы установили в них низкое давление. По ходу гонки мне удалось сохранить оптимальную температуру шин, машина была идеальной. Теперь буду думать и об итальянском Кубке. Мы предполагали, что я буду здесь участвовать только для того, чтобы поддержать настроение всем. Посмотрим, что будет в Зандворте и Монце».

Томмазо Моска: «На старте первая передача не включилась. Я выжал сцепление, отпустил его, но понял, что коробка осталась на нейтрали. В итоге, я смог стартовать только со второй передачи, когда почти все уже уехали. В гонке ехал быстро, но был немного зол, так как на первых кругах меня не пропускали. Передний спойлер потерял из-за ошибки. Но если хочешь быть профессионалом, то не должен делать таких ошибок».

Вторая гонка какое-то время находилась под большим знаком вопроса – в воскресенье на трассу обрушился ливень, который даже вынудил организаторов отменить один из заездов (в серии Trofeo Abarth). В какой-то момент рассматривался вариант с отменой гонки (и в качестве «компенсации» провести один из следующих этапов с тремя заездами вместо плановых двух), но все обошлось – гонка состоялась, хоть и с опозданием на 20 минут. Как и в субботу, Ровера с Моской оказались на соседних местах – Алессио как победитель первого заезда получил шестую позицию на старте, а Томмазо был седьмым. На этот раз обошлось без происшествий – оба пилота Tsunami RT успешно стартовали, избежали каких-либо эксцессов в первых поворотах, после чего начали постепенно наращивать темп. И этот подход к делу принес безоговорочный успех – Алессио Ровера аккуратно «проломил» защитные ряды соперников и одержал уже третью победу подряд (попутно он также показал лучший круг), Томмазо Моска поднялся на третью ступень подиума! Порадовал и Алекс де Джакоми, который сумел взять небольшой реванш за неудачу в первой гонке – финишировал вторым в зачете Michelin Cup, а также пробился в Топ-10 абсолюта. Итого, сразу четыре наградных кубка за гонку для Tsunami RT!

Алессио Ровера: «Я хорошо стартовал, но старался избегать проблем – когда впереди много машин, всегда есть угроза, что кого-то развернет. Шины прогрелись сразу и работали отлично, поэтому я мог атаковать. Потом мне удалось обогнать Бертонелли в шикане по внешней и стать лидером. Сейчас мы убираем систему ABSи отправляемся в Зандворт на этап CarreraCupFrance. Спасибо команде за великолепную работу!»

Томмазо Моска: «Хорошая гонка получилась, стартовал седьмым, стал третьим. Жаль, после контакта с Пеллегринелли у моей машины начались проблемы с рулением. Я, наверное, мог бы больше атаковать, но это самое начало сезона, могу позволить выждать. Если бы жестче атаковал, то рисковал и сам вылететь, и Алессио с трассы вынести. Лучше уж проявить осторожность. Но это было классно – так преследовать!»

Алекс де Джакоми: «Я очень хорошо стартовал, команда отлично подготовила машину. К сожалению, моя выносливость кончилась на последних кругах, и Пасторелли все-таки смог меня обогнать. Но моя рука уже меньше болит. Мне очень жаль, что я физически не смог удержать этот темп, но посмотрим, как будет на следующей гонке – в Монце через пару недель. Уверен, что с этой командой сумею добиться многого!»

После Ле-Кастелле Tsunami RT Centro Porsche Padova еще сильнее укрепила свои позиции во всех категориях, в которых участвует. В личном зачете произошла смена лидера, но по-прежнему счет в пользу нашей команды – Алессио Ровера набрал 66 очков и опередил своего одноклубника Томмазо Моску (44 очка). В командном зачете Tsunami RT не просто уверенно лидирует, но и добилась стопроцентного показателя по сумме двух этапов – четыре победы в четырех гонках, 72 очка из максимально возможных 72! В Michelin Cup Алекс де Джакоми, несмотря на все свои французские приключения, уже набрал 22 очка и делит второе место с Николо Меркатали. Сейчас Tsunami RT Centro Porsche Padova готовится к завершению своего большого европейского турне (за четыре недели четыре старта подряд – в Италии, Бельгии, Франции и Голландии) и отправилась на голландский этап Porsche Carrera Cup France, который состоится 18-20 мая на трассе Circuit Park Zandvoort.

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)