Tsunami RT: Porsche Carrera Cup Italia по-французски

Украинская команда Tsunami RT Centro Porsche Padova находится в самом центре стартового «урагана», когда ее пилотам придется выступать на этапах Porsche Carrera Cup Italia и Porsche Carrera Cup France четыре недели подряд. Половина пути уже пройдена – позади успешные визиты в итальянскую Имолу и бельгийский Спа-Франкоршам, которые принесли три победы и три подиума в гонках (это не считая поула, быстрейшего круга и трех командных побед). Сейчас наша команда, которую будут представлять три пилота (Алессио Ровера, Томмазо Моска и Алекс де Джакоми) отправилась во Францию – точнее, в Ле-Кастелле, где 11-13 мая на автодроме Circuit Paul Ricard состоится второй этап Porsche Carrera Cup Italia.

Трасса сейчас занимает особое место в иерархии гоночных треков Франции и Европы – она была построена еще в 1969 году, а годом позднее приняла первые автоспортивные соревнования. Затем в 1971-1990 годах 14 раз принимала у себя Гран-При Франции, этап чемпионата мира Формулы-1, пока не уступила эту честь трассе Circuit de Nevers Magny-Cours (модернизированной специально для этой цели). Впоследствии Circuit Paul Ricard был полностью перестроен, благодаря чему превратился в один из лучших автоспортивных полигонов Европы и какое-то время даже носил новое обозначение Paul Ricard High Tech Test Track (позднее ему вернули привычное название) – владельцы автодрома обычно с гордостью отмечают, что могут предложить гонщикам 167 разных вариантов конфигурации трассы, с длиной кольца от 826 м до 5861 м. Все эти качества позволили Ле-Кастелле не просто вернуть себе Гран-При Франции после 28 лет перерыва, но и восстановить Францию в календаре Формулы-1 (где она в последний раз появлялась в далеком 2008 году, еще на Маньи-Куре).

Алессио Ровера: «В прошлом не раз участвовал в гонках и тестах на болидах Формулы-3 на Circuit Paul Ricard – трасса мне очень нравится, я всегда был на ней быстрым».

Томмазо Моска: «Несколько недель назад мы с Tsunami RT уже были здесь на тестах – и я рассчитываю на отличные результаты. Наша цель – борьба за победу!»

Некая ирония судьбы заключается в том, что участники Porsche Carrera Cup Italia появятся на французской трассе намного раньше своих коллег из Porsche Carrera Cup France (они вернутся на «родную» территорию лишь в июле, когда состоится этап в Дижоне). Из всех трех пилотов Tsunami RT Алессио Ровера лучше всех знаком с гоночным треком в Ле-Кастелле – три года назад он выступал в серии Euroformula Open (открытый чемпионат Европы Формулы-3), тогда же в двух стартах на Circuit Paul Ricard финишировал вторым и третьим. Напомним, что после первого этапа итальянской серии Tsunami RT Centro Porsche Padova лидирует в двух основных зачетах – в личном два первых места занимают Томмазо Моска (30 очков) и Алессио Ровера (27 очков), а команда записала на свой счет максимально возможное количество очков (36). Кроме того, Алекс де Джакоми сейчас находится на четвертом месте в Michelin Cup (зачете джентльмен-драйверов).

Программа гоночного уик-энда (время киевское)

Пятница, 11 мая

15.35-16.35 – свободные тренировки (60 минут)

Суббота, 12 мая

11.25-11.55 – первая квалификация (30 минут)

12.00-12.10 – вторая квалификация (10 минут, для 10 лучших пилотов)

17.30 – первая гонка (28 минут + 1 круг)

Воскресенье, 13 мая

17.30 – вторая гонка (28 минут + 1 круг)

Прямую трансляцию с гонок на Circuit Paul Ricard можно увидеть на сайте www.carreracupitalia.it

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)