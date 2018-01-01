Tsunami RT: фейерверк в Спа!

Год назад выступление украинской команды «Tsunami RT Centro Porsche Padova» в Спа-Франкоршаме стало одним из самых заметных событий бельгийского этапа Porsche Carrera Cup France – тогда Алессио Ровера в обеих гонках творил настоящие чудеса, обгоняя соперников десятками. Сейчас, в 2018 году, итальянец вновь стал главным героем гоночного уик-энда в Бельгии – на легендарной трассе Circuit de Spa-Francorchamps он собрал великолепную «коллекцию» успехов (поул, победа, подиум и быстрейший круг), благодаря чему стал первым лидером Porsche Carrera Cup France 2018 года! Таким образом, для Tsunami RT это был самый лучший старт сезона за всю историю выступлений команды в итальянском и французском Porsche Carrera Cup!

Уже во время свободных тренировок Алессио Ровера продемонстрировал отличную скорость, в обеих сессиях показав времена в Топ-3 абсолютного зачета (Бельгия принимает совместный этап Porsche Carrera Cup France и Porsche GT3 Cup Challenge Benelux). Не менее успешно сложилась для пилота Tsunami RT и квалификация – в первой сессии Ровера стал третьим в абсолюте (вторым в зачете французской серии), во второй еще немного улучшил свой результат (вторая стартовая позиция и плюс бонусное очко за поул в зачете Porsche Carrera Cup France). Заодно Circuit de Spa-Francorchamps в очередной раз подтвердила, что является одной из быстрейших в мире – Алессио Ровера на Porsche 911 GT3 Cup Type 991 часто проезжал круг со средней скоростью свыше 175 км/ч (это чуть меньше, чем на Autodromo Nazionale di Monza, самом быстром гоночном треке Европы).

Алессио Ровера: «В первой квалификации я не смог хорошо проехать свой быстрый круг – был трафик, а потом я сделал маленькую ошибку в повороте. Зато второй заезд прошел хорошо, я заработал зачетное очко за поул в PCCF, передо мной был лишь один пилот из Cup Challenge Benelux. Можно было бы побороться за поул в абсолюте, но я не хотел рисковать за несколько часов до старта гонки».

Первая гонка, которая была запланирована на вечер пятницы, стартовала с большим опозданием (более чем на полчаса) – перед этим в квалификации «6 часов Спа», этапа FIA World Endurance Championship, произошла серьезная авария и на устранение ее последствий потребовалось немало времени. Однако, этот инцидент не помешал Алессио Ровере в блестящем стиле начать гонку – пилот Tsunami RT со старта ринулся по самому краю трека, впритык к газону, и уже из первого поворота вышел лидером. После этого итальянец успешно отражал все атаки Жюльена Андлауэра, прошлогоднего чемпиона серии – даже появление на трассе машины безопасности (после очередного жесткого вылета одного из участников с трассы) ничего не изменило в этой расстановке сил. В итоге, Алессио одержал свою вторую победу в зачете Porsche Carrera Cup France (первый успех был достигнуть прошлым летом в Ле-Мане) и завоевал дополнительный балл за быстрейший круг!

Алессио Ровера: «Очень хорошая гонка, но очень сложная. Я стартовал так, как никогда еще в своей карьере не делал, и на первых кругах автомобиль был очень быстрым.Но после машины безопасности я что-то «подцепил» на правое переднее колесо, и заходить в левые повороты стало очень нелегко. Но старт сезона получился отличный. Завтра очень хочется повторить такое выступление!».

Такой странной гонки, как в субботу утром в Спа, в Porsche Carrera Cup France никто не припомнит! Начало получилось сумбурным – Алессио Ровера, который на этот раз стоял на неудобной «четной» стороне трассы, в момент старта потерял темп и нырнул в первый поворот, знаменитый La Source (где надо разворачиваться почти на 180 градусов) лишь четвертым… Но сразу же последовала целая серия аварий (один пилот на стартетут же «приехал» в стену, другого вынесло с трассы, третий вылетел обратно на трек уже против движения) – и немедленно появилась машина безопасности, которая водила «караван» 25 минут! В итоге, зрители и участники получили лишь пять минут более-менее нормальной борьбы – этого времени хватило лишь на то, чтобы Ровера успел отыграть одну позицию и финишировал третьим. Но кульминацией этого сумбурного дня стал организационный сбой, в результате чего был «потерян» момент финиша и все участники неожиданно ушли на лишний боевой круг! Дело даже дошло до столкновения Алессио Роверы и Жюльена Андлауэра в последнем повороте в борьбе за второе место – к счастью, произошло это уже после «официального» финиша, поэтому никто ничего не потерял, оба дуэлянта поднялись на подиум.

Алессио Ровера: «Это не гонка – всего лишь пара кругов! Я старался как мог, попробовал на последнем круге выйти на вторую позицию, но у нас было касание – возможно, мой соперник меня не видел».

Несмотря на такой своеобразный финал гоночного уик-энда, Алессио Ровера завершил первый этап Porsche Carrera Cup France лидером – на счету у итальянца 38 очков (его главные соперники, Жюльен Андлауэр и Валентин Ассе-Кло, набрали соответственно 37 и 32 очка). Таким образом, пилоты Tsunami RT сейчас лидируют в обеих сериях Porsche Carrera Cup – Томмазо Моска в Италии, Алессио Ровера во Франции! В командном зачете французской серии наблюдается несколько иная картина – украинская команда занимает четвертую позицию (38 очков), поскольку, в отличие от соперников, располагает лишь одним пилотом. В ближайшие выходные (11-13 мая) Tsunami RT появится уже во Франции, где на Paul Ricard Circuit состоится второй этап Porsche Carrera Cup Italia (да-да, итальянская серия перебирается на французскую трассу!).

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Porsche – Alexis Goure